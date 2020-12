S-a aflat fix înainte de Crăciun: românii pot lua bani de la stat. Care e sistemul și cine se califică?

Uneori, apar și vești bune înainte de Crăciun. Cea mai nouă îi vizează pe românii care pot primi bani de la stat pentru diverse bunuri.

Rabla pentru electrocasnice trebuia să fi început deja. Doar că a fost amânată. Acum știm ce se întâmplă mai departe.

Conform ultimelor detalii, programul rabla pentru electrocasnice va începe în ianuarie, după ce aplicaţia informatică va fi remediată. Totodată, bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) trebuie să fie aprobat. Tanczos Barna, ministrul Mediului, a venit cu aceste clarificări.

Conform detaliilor oficiale, când aplicaţia informatică a fost supusă testelor de utilizare intensă, zeci de mii de utilizatori simultan, pur şi simplu nu a funcţionat. Au existat deficienţe în arhitectura aplicaţiei. Ministerul Mediului şi STS sunt în proces de remediere a acestor deficienţe. În prezent, permite 40.000 de utilizatori simultan.

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a spus că programul de garanţie-returnare este pe circuitul interministerial de avizare. „Suntem la stadiul în care am trimis către ministerele avizatoare Horătârea de Guvern ce urmează să fie adoptată într-o şedinţă ulterioară. Aşteptăm eventuale observaţii ale ministerelor”, a spus Fechet.

Referitor la acest proiect, Tanczos a adăugat: „Este un pas uriaş înainte şi sperăm să îl finalizăm cât mai repede”. Fechet a mai arătat că Ministerul Mediului a demarat, la SEAP, licitaţia pentru senzorii de măsurare a calităţii aerului, domeniu unde România are grave probleme, iar pe 18 ianuarie vor fi deschise ofertele.

„Rabla Plus un foarte mare succes în acest an, practic anul 2020 este anul autoturismelor electrice. Cu un buget consistent, 200 de milioane de lei, am reuşit să avem pe străzile României un număr mai mare de maşini electrice decât în toţi anii trecuţi.”

Mircea Fechet