Românul care a făcut 1 milion de kilometri cu Dacia Logan. Ce au descoperit inginerii sub capotă

Cât de departe poate merge o Dacia Logan? Cât de departe vrei. Cel puțin acesta ar putea fi răspunsul lui Matei Anastasie.

„L-am cumpărat în 2007 prin credit bancar de la o reprezentanță Dacia din Slobozia”, își începe Matei Anastasie, șofer de taxi, povestea Loganului care l-a dus aproape 1 milion de kilometri. „Am ales echiparea de top de la acea vreme, adică Laureate, dotată cu tot ce se putea pune pe o Dacie atunci și am optat pentru o instalație GPL din fabrică. Motorul este 1.4 benzină de 75 cp. Am comandat mașină în august și am primit-o în octombrie”, a adăugat acesta.

„Făcând foarte multe drumuri, atât în țară, cât și peste hotare. Cea mai mare parte din această distanță considerabilă am reușit să o fac prin taximetrie, cu drumuri locale și extraurbane. Dar am vizitat și multe țări împreună cu familia, ceea ce înseamnă distanțe lungi, dar și multe vizite periodice naționale, având rude în Buzău și Brașov”, a mai spus Anastasie.

Matei Anastasie este șofer de taxi și își desfășoară activitatea în Slobozia. Povestea lui a devenit cunoscută după ce s-a dus cu modelul Logan la un service din oraș.

Mecanicii de-acolo s-au mirat de ce au găsit sub capotă. Modelul Logan atinsese un milion de kilometri la bord, dar n-ai fi zis neapărat că a ajuns atât de departe. Imediat după ce a atins venerabila vârstă, șoferul a mers cu mașina în service, pentru a o testa. Inginerii au stabilit că autoturismul avea multe componente care erau originale din fabrică. Astfel, șoferul din Slobozia a atins 1 milion de kilometri cu motorul și cutia orginale.

Primul milion cu Dacia

Șoferul din Slobozia a ajuns cunoscut într-o țară întreagă. Dacia l-a și folosit la aniversarea celor 50 de ani ai mărcii.

„Din octombrie 2007 până în martie 2016, când mașină a trecut de 1 milion de kilometri, au trecut 8 ani și ceva. În tot acest timp am schimbat de zeci de ori consumabilele uzuale, că la orice altă mașină, dar și amortizoare, planetare, injectoare, ambreiajul și chiar alternatorul. Dar majoritatea elementelor sunt cele originale, inclusiv arcurile pe spate, puntea, eșapamentul, tot ce ține de servodirecție, instalație de aer condiționat și chiar electromotorul”, a spus el despre mașina care l-a plimbat atât de mult.

El a spus că a înlocuit numai planetarele uzate cu unele tot de Dacia, dar speciale pentru un Logan diesel, mai groase și mai rezistente. La fel a acționat și în cazul fuzetelor, punând piese de origine în loc, de la altă motorizare, pentru a rezista mai mult timp.