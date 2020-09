România, întrecută de unguri și alte țări din regiune. Ne revenim mai greu

Producția industrială a României a crescut în luna iulie sub nivelul așteptărilor, iar industria își revine mult mai lent comparativ cu a altor state din regiune, atrag atenția experții grupului financiar austriac Erste.

Creșterea producției industriale în iulie, de 3,3% față de iunie, s-a situat sub așteptările Erste, care estima pentru România un avans de 5,9%.

România nu reușește să țină pasul cu tendința înregistrată în celelalte țări din regiune de a reconsidera încrederea acordată Germaniei, principalul partener comercial, cu toate că ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, rămâne, încă, optimist în ceea ce privește revenirea economiei.

Erste analizează mai multe țări din regiune: Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia, Croația, transmite profit.ro.

„Recuperarea industriei în România este mai lentă comparativ cu a altor state similare din regiune, cauzele fiind, probabil, rolul mai marginal pe lanțurile de producție din Europa, forța mai redusă a exportatorilor români, precum și problemele de competitivitate ale sectoarelor cu utilizare intensivă de forță de muncă.

Perspectiva pentru industria prelucrătoare nu este deloc bună, întrucât recuperarea comenzilor noi a încetinit în iulie, în timp ce indicatorul de încredere a stagnat în august față de luna anterioară.

Efectul pozitiv al revenirii treptate a comenzilor a fost anulat de majorarea stocurilor și înrăutățirea așteptărilor privind producția”, afirmă o notă de cercetare a experților Erste.

Managerii din industria prelucrătoare raportează o utilizare a capacității la cel mai scăzut nivel, încă din momentul primelor raportări ale Comisiei Europene, începând cu primul trimestru din 2001.

Principala componentă a producției industriale, industria prelucrătoare, a crescut cu 4,3% în iulie față de iunie, limitând astfel declinul anual la 7,3% în iulie, comparativ cu 12,8% în luna anterioară.

Celelalte componente importante, industria extractivă și energia, au scăzut, anual, cu 10,4%, respectiv 2,2%.

Deși a luat notă de datele mai slabe ale României, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, rămâne în continuare optimist pentru o revenire în V a economiei.

„Revenirea industriei, în acest context global extrem de dificil. Așa cum am anticipat, sectorul industrial își revine din trimestrul III. Nimeni nu poate să mai nege acest lucru. Este un sector care a fost distrus de guvernarea socialistă în ultimii ani dar acum arată semne clare de revenire. Vă aduc aminte doar supraimpozitarea contractelor part-time, supraacciza la combustibil, TVA defalcat, OUG 114, etc.

Am eliminat din primul moment măsurile luate de PSD împotriva sectorului industrial și se vede. Este deja din ce în ce mai clar că am eliminat toate scenariile apocaliptice pentru economia României. Scenariul nostru de bază cu o revenire în „V” a economiei în 2020 este acum acceptat de TOATĂ lumea”, a scris Cîțu într-o postare pe Facebook.