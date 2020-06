Robotul care ține loc de câine, e mai deștept ca niciodată: cum își demonstrează ”umanitatea”

După o pauză de mai bine de un deceniu, câinele robot al celor de la Sony a fost reînviat de curând. Prin actualizări constante, s-ar putea totuși să aibă o viață mai lungă decât în 1999.

Câinele Sony Aibo a fost dintotdeauna incredibil de adorabil și surprinzător de deștept. O nouă actualizare va duce însă fascinația pentru abilitățile gadgetului futurist la un cu totul alt nivel. Prietenul android a învățat acum să-ți cunoască programul și, când se apropie momentul să vii acasă de la muncă, te așteaptă conștiincios la ușă pentru a-și manifesta entuziasmul vizavi de sosirea ta.

Pentru că nu îți știe harta locuinței, întâi trebuie să-l înveți unde este ușa sau alt loc din casa unde vrei să te aștepte. Îi spui ”this is where you should go” (aici trebuie să mergi), iar Aibo coboară capul ca și cum miroase zona ca să o țină minte. Pentru confirmarea înregistrării locației, vei vedea o icoană cu o ușă în aplicația de mobil companion, cea prin care interacționezi cu Sony Aibo, vezi că este în regulă sau are nevoie de ceva. După acest episod educațional, este suficient să intri pe ușă și să strigi ”I`m home” (sunt acasă), pentru a fi întâmpinat cu o doză semnificativă de entuziasm autentic.

Acesta nu este primul update important pentru Aibo. În luna noimebrie a anului trecut, firmware-ul micuțului a trecut la versiunea 2.5. În acel moment, a învățat să ”meargă la toaletă”, orice ar însemna asta. Tot de atunci, acceptă prăjituri virtuale și se bucură când i le oferi. În plus, printr-o interfața web, ai putut să-i programezi diferite abilități, în funcție de câtă răbdare ai și de cât de investit ești în ”educația” patrupedului.

Ca referință, prețul pentru un Sony Aibo este 2900 de dolari și nu pare să se ieftinească prea curând. Ca urmare, orice actualizare care îl face mai deștept este binevenită.