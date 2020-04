Rivalul Netflix are o dată oficială de lansare: când apare HBO Max

Se aglomerează piața de streaming video pe care Netflix încă o domină în această perioadă și din care a reușit să acapareze o felie mare în ultimii ani. Pariul HBO se numește HBO Max și vine chiar anul acesta.

Netflix are de ce să se teamă anul acesta, chiar dacă are o bază extrem de mare de abonați la serviciile sale. Noul serviciu al HBO – denumit HBO Max – se lansează luna viitoare și vine cu un arsenal puternic. HBO Max are în spate Warner Media și AT&T și va avea conținut de la giganți din domeniu precum Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN și Cartoon Network.

Acum, HBO Max are și o dată oficială de lansare: 27 mai 2020. Până atunci, caută să încheie cât mai multe înțelegeri și să cumpere drepturile de difuzare pentru mai multe seriale și filme iconice.

Ce promite HBO Max, rivalul Netflix

Important de precizat că HBO Max va reuni, de fapt, sub o singură umbrelă servicii deja existente precum HBO Go și HBO Now. În SUA, spre exemplu, abonamentul lunat va costa 14,99 dolari, la fel ca HBO Now. Iar pe noul serviciu nu vor fi mutate doar producțiile deja existente.

Vor exista și noi serii originale.

Printre producțiile iconice care se vor muta pe HBO Max se numără “Friends,” “The Big Bang Theory,” “South Park” și tot ce au lansat cei de la Studio Ghibli. Mai mult, vor fi și filmele produse de Warner Bros, New Line și DC precum “Joker,” “Suicide Squad,” “Wonder Woman,” “Casablanca” and “Vrîjitorul din Oz”.

Nu se știe, deocamdată, când va ajunge HBO Max și-n Europa/România. Rămâne de văzut prețul pentru România, ținând cont că platformele din prezent HBO Go și HBO Now vor dispărea. Sau vor fi păstrate până la implementarea noului serviciu.

HBO promite în primul an 31 de seriale originale. Dacă sunt luate în calcul și cele care rulează deja pe HBO, atunci conținutul original se va duce spre 70 de producții.