Remdesivir, tratamentul cu care a fost tratat Trump, motiv de bătălii între țări: de ce nu e pentru toată lumea

Despre Remdesivir se vorbea de multă vreme că s-ar putea dovedi extrem de eficient în tratarea Covid-19, boala provocată de noul tip de virus. Acum, de când și Trump a fost tratat cu așa ceva, a început bătălia pentru aprovizionare. Numai că nu e atât de simplu.

Remdesivir e un medicament despre care specialiștii cred că-i tratează foarte bine pe pacienții infectați cu coronavirus, care ajung să dezvolte forme grave ale bolii Covid-19. Pentru americani a devenit un tratament nelipsit din secțiile de ATI, după ce s-a observat că cei care l-au primit s-au recuperat mai repede.

Practic, de la 15 zile, cam cât dura recuperarea în cazul lor, s-a ajuns undeva la 11 zile. Ceea ce înseamnă un început promițător, mai ales că rata deceselor ar fi scăzut. Medicamentul a ajuns și-n spitalele din România, dar stocurile sunt limitate.

Mai ales că, odată ce i-a fost administrat chiar și președintelui american, țările au început să se bată pe acest medicamente. Nu o să ajungă pentru toată lumea și, practic, vor beneficia doar cei bogați. Iată de ce.

Remdesivir ar putea ajunge prea scump pentru a avea acces la el, susțin specialiștii. Compania americană care produce Remdesivir, Gilead, va vinde direct acest medicament către spitalele din SUA, și nu prin Departamentul de Sănătate. Cât despre România, situația e incertă.

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, citat de Mediafax, avertizează că în acest caz ar trebui să începem să ne gândim cum să ne descurcăm și singuri. Potrivit lui Alexandru Rafila, în schemele de tratament asigurate prin Comisia Europeană sunt acum incluși 2.500 de pacienți. Dar, dacă vânzarea medicamentului va fi complet liberalizată, bazată doar pe cine oferă mai mult și mai repede, Alexandru Rafila crede că va exista o competiţie între ţări.

„Deja sunt peste 2500 de pacienţi incluşi în schemele de trament furnizate de Comisia Europeană şi după ce se livrează şi a treia tranşă probabil că trebuie să începem să ne gândim să ne descurcăm şi singuri. Va exista o competiţie între ţări. Una este să beneficiezi de un mecanism centralizat în care Uniunea Europeană are altă forţă de negociere şi de asta spun că ar trebui abordate din timp căile de discuţii în direcţia acestui medicament”, a spus Alexandru Rafila.

Pentru moment, Remdesivir încă ajunge la pacienții români. Potrivit Mediafax, la Institutul Matei Balș din București 200 de doze de Remdesivir.

„Noi am încercat să facem nişte demersuri separate, tocmai pentru că avem mulţi pacienţi cu forme medii sau severe şi avem nevoie de Remdesivir. (…) Şi atunci când s-a întâmplat în trecutul apropiat să nu fie Remdesivir, noi oricum am făcut demersuri şi am reuşit să obţinem de la alte unităţi”, a precizat Adrian Marinescu, medic infecţionist la Institutul Matei Balş.