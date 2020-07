Reduceri fără precedent la cele mai bune jocuri: ofertele verii pe Epic Games Store

Într-o perioadă în care oamenii ar trebui să petreacă un pic mai mult timp în casă, cei de la Epic Games vin cu o serie de oferte de nerefuzat.

Dacă îți place să te joci și nu ai nici un motiv să nu o faci, vei fi încântat să afi că cei de la Epic au dar drumul unei sesiuni consistente de reduceri de vară. Unele dintre cele mai populare jocuri din ultimii ani pot fi achiziționate cu reduceri de până la 75%.

Anunțul legate de Epic Games Store vine la câteva zile după ce Steam a dat drumul propriilor oferte de nerefuzat. Dacă ești însă în această tabără a pasionaților de jocuri, s-ar putea să găsești reduceri la câteva titluri exclusive în magazinul Epic, creații pe care nu le găsești pe Steam.

De exemplu, Control al celor de la Remedy, creatorii Max Payne, poate fi achiziționaat cu o reducere de 50% până la 30 de dolari. Disco Elysium, unul dintre cele mai populare jocuri independente din ultimii ani, este redus cu 25% până la același preț de 30 de dolari.

Jedi: Fallen Order și Borderlands 3, două jocuri recente care nu au mai fost reduse în trecut, pot fi achiziționate acum cu o reducere de 50%. Până și foarte popularul Red Dead Redemption 2 se bucură de o reducere, fie ea și un pic mai mică.

Fanii creațiilor Ubisoft se vor bucura să vadă titluri din îndrăgitele serii ale gigantului la prețuri mai mici ca niciodată. Este vorba de Watch Dogs, Assassin`s Creed, The Division sau Far Cry. Multe dintre ele pot fi cumpărate cu 12 dolari sau mai puțin. Pachetul întreg de oferte este disponibil la această adresă, iar reducerile sunt valabile până pe 6 august.

It’s way too hot outside — forget sunbathing and come get some scorching hot deals on video games instead!

The Epic Games Store Summer Sale has arrived. Save up to 75% on select titles & DLC until August 6.

☀️?: https://t.co/AeevylVzbt pic.twitter.com/Rpm1L0UvOl

— Epic Games Store (@EpicGames) July 23, 2020