Redresarea economiei românești, în mâinile UE: câți bani primim de la Comisia Europeană

Planul de finanțare a redresării economiei în cadrul Uniunii Europene a fost adoptat la Bruxelles în această săptămână, iar România se află printre beneficiari unor sume semnificative de bani.

În ultimele săptămâni, în cadrul Comisiei Europene, s-a discutat intens problema relansării economice după pandemia de coronavirus. Statele nordice au fost împotriva unui ajutor economic pentru țările aflate în dificultate, în timp ce Germania și Franța au ajuns la un consens în privința sumelor care vor fi acordate.

Criteriile pe care au fost calculate sumele acordate nu sunt foarte clare, dar România este favorizată în mod clar, iar acest detaliu este benefic pentru români. Din totalul fondurilor de redresare în valoare de 750 miliarde de euro stabilit de Comisia Europeană, România se va bucura de 19.626 miliarde de euro. Ajutorul cu pricina va fi de tip nerambursabil.

La nivelul Europei, doar șase state au primit sume mai mari decât noi sub formă de granturi. Italia (81,8 miliarde de euro), Spania (77,32 miliarde de euro), Franţa (38,77 miliarde de euro), Polonia (37,69 miliarde de euro), Germania (28,8 miliarde de euro) şi Grecia (22,56 miliarde de euro). La polul opus, cu cele mai mici sume acordate, se numără Danemarca, 2,15 miliarde de euro, Belgia 5,48 miliarde de euro, Olanda, 6,75 miliarde de euro, Austria, 4,04 miliarde de euro, Finlanda, 3,46 miliarde de euro, şi Suedia, 4,69 miliarde de euro.

Granturile sunt însă doar o parte a ajutorului din partea UE. În același timp, vor fi disponibile împrumuturi financiare în condiții favorabile. În cazul României, documentul consultat de agenția DPA prevede împrumuturi în valoare de 11,580 miliarde de euro astfel că suma totală, granturi şi împrumuturi, alocată țării noastre să ajungă la 31,206 miliarde de euro.

Ca referință, Italia ar urma să primească fonduri în valoare totală de 173 miliarde de euro, din care 81,8 miliarde de euro sub formă de granturi şi 91 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, iar Spania va primi o sumă totală de 140 miliarde de euro, din care 77,32 miliarde de euro sub formă de granturi şi 63 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Este foarte important de reținut că banii cu pricina, atât granturile, cât și împrumuturile nu vor intra pur și simplu în visteria statului român. Banii sunt alocați în mod exclusiv pe baza unor proiecte clare care vor fi finanțate cu ajutorul lor.