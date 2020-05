Proiectul secret de la Samsung care poate da bătăi de cap tuturor băncilor

Samsung se pregătește să intre pe-o piață foarte competitivă. Principalul concurent vor fi băncile, apoi serviciile ca Revolut. Acum știm un pic mai multe despre acest plan.

Samsung are de câțiva ani un serviciu de plăți. Dar acum vrea să-l ducă la următorul nivel cu un sistem de administrare a banilor, dar și un card caracterizat de companie drept inovator. Deocamdată, principalul concurent direct e Apple, care are deja un card de credit. Apoi, sunt concurenții tradiționali din acest sector: bănci și servicii fintech ca Revolut sau Monese.

„În 2020, Samsung Pay va fi extins să fie mai mult decât un serviciu de plăți. În ultimul an am fost ocupați cu dezvoltarea unei platforme de management financiar mobile first. Viziunea noastră e să ajută clienții să-și administreze banii, astfel încât să-și împlinească mai ușor visurile. Acum, mai mult ca niciodată, serviciile mobile de finanțe și uneltele de administrare a banilor vor fi foarte importante în viețile noastre.”

Sang Ahn, vicepreședinte Samsung Pay