Programul Rabla 2020: ce trebuie să știi dacă vrei să-ți vinzi imediat mașina nouă

Programul Rabla va continua și anul acesta, așa cum a promis Guvernul. Startul se dă chiar luna aceasta.

Programul Rabla continuă și-n 2020. Are scopul reînnoirii parcului auto, iar pentru acest lucru șoferii care vor să renunțe la mașina veche primesc subvenții din partea statului pentru achiziția unui autoturism nou. Scopul este și reducerea poluării, motiv pentru care programul are și componenta Rabla Plus, prin care-ți poți cumpăra o mașină electrică sau hibrid.

Regula e simplă: îți poți casa mașina veche și apoi primești un voucher în baza căruia îți poți cumpăra o mașină nouă: 6.500 de lei e valoarea tichetului pentru un autoturism nou cu motor clasic, dar prin Rabla Plus îți poți lua un model electric sau hibrid.

Primești 10.000 euro pentru achiziționarea unui automobil full electric și 4.000 de euro pentru un automobil hibrid. În premieră, anul acesta îți poți lua și o motocicletă electrică nouă în baza unui tichet primit la casarea unei mașini sau motociclete vechi.

Ce trebuie să știi dacă vrei să-ți vinzi mașina cumpărată prin programul Rabla

Anul acesta, achiziția unei motociclete noi prin programul Rabla nu e singura noutate. Statul vine, de această dată, și cu câteva condiții.

Astfel, nu ai voie să vinzi vehiculul cumpărat prin program timp de un an de zile, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial. În rest, ca și în anii trecuți, cei ce vor dori să-și cumpere mașini puțin poluante vor putea cere de la stat 20.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de vânzare, pentru un autovehicul nou electric hibrid (cu emisii de CO2 mai mici de 50 g/km) sau 45.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru mașini pur electrice, potrivit avocat.net.

Persoanele fizice care vor opta pentru cumpărarea unei motociclete electrice vor putea cere de la autorități maximum 3.500 de lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare al acesteia.

Motocicletele ce se vor putea cumpăra în cadrul programului Rabla Plus 2020 sunt, potrivit proiectului de ordin, cele cu două sau trei roți, acționate de un motor electric cu o putere mai mare de 4 KW și care au o viteză maximă constructivă mai mare de 45 de km/oră.

Cum intri în posesia voucherului

Pentru a primi tichetul de la stat, trebuie să ai domiciliul sau reședința în România și să nu figurezi cu datorii la bugetul local. Totodată, pentru a primi banii, trebuie să te înscri la un producător validat și să cumperi vehiculul de la acesta.

În cadrul programului Rabla Plus, pentru a putea obține ecobonusul, nu va fi necesară casarea unui vehicul vechi, foarte poluant. Totuși, dacă vrei să casezi o mașină mai veche de opt ani, poți cumpăra un vehicul puțin poluant prin cumularea dintre prima de casare obținută prin programul Rabla Clasic cu un ecotichet.