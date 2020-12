Procesul împotriva USR de 800.000 lei: gestul ciudat al conducerii care va costa scump

Vlad Teohari a fi trebuit să fie candidat la alegerile parlamentare din partea USR Plus Diaspora. Din păcate, conducerea USR Plus a avut alte intenții pentru inginerul stabilit în Franța din 2016.

Candidatura tânărului la alegerile parlamentare, susţinută de USR PLUS Diaspora, a fost invalidată de Biroul Naţional în urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj a partidului. Din câte se pare, motivul din spate dezastrului a fost că acesta a semnat anul trecut o scrisoare deschisă iniţiată de Mihai Goţiu împreună cu peste 100 de membri USR. Cu toții, au reclamat execuţiile din partid. Ulterior, Comitetul Politic al USR a invalidat avizul negativ, dar termenul de înscriere a candidaturilor pentru Diaspora expirase.

Cu alte cuvinte, din cauza unor combinații și cu toată susținerea din partea diasporei, un om cât se poate de capabil a rămas cu buza umflată. Nu ar fi o exagerare nici să afirmi că din cauza unor astfel de circumstanțe greu de justificat, AUR a adunat o mare parte din voturile românilor plecați în afară, voturi care, la alegerile trecute, au ajuns la USR.

Una peste alta, Vlad Teohari vrea să dea în judecată partidul USR, în frunte cu conducerea sa, pentru circumstanțele la care a fost supus. În opinia sa, este îndreptățit și la o despăgubire de aproximativ 816.000 de lei achitabili de lideri USR care i-au invalidat candidatura într-o manieră eronată. În instanță, este apărat de colegul său de partid Dumitru Dobrev.

Teohari a anunțat printr-un comunicat de presă citat de News.ro că „a venit momentul” să înceapă inevitabilul proces în instanţă, care probabil se va întinde pe câţiva ani şi care se va îndrepta în special împotriva celor 20 de persoane, membri ai Comisiei Naţionale de Arbitraj şi ai Biroului Naţional care au votat pentru invalidarea candidaturii sale.

„După ce am epuizat orice cale de atac în interiorul partidului, am încercat să repar nedreptatea în justiţie. Instanţa a respins contestaţia mea la adresa listei USR PLUS, inclusiv înscrierea mea pe lista de candidaţi USR PLUS la circumscripţia diaspora. Nu mă dau bătut însă. Încerc să găsesc dreptatea, iniţiind acest nou proces, care este o acţiune în răspundere civilă”, a transmis Vlad Teohari.

Deși este conștient că nu va câștiga un mandat de parlamentar prin procesul său, Teohari speră că, la final, va primi ”echivalentul nedreptățiți în bani”. ”Este o încercare a mea şi a avocatului care mă reprezintă, colegul meu Dumitru Dobrev, de a responsabiliza factorii de decizie din USR şi pe politicieni în general. Dacă bunul simţ nu funcţionează, măcar justiţia să le arate liderilor politici că nu se pot comporta ca nişte satrapi”, a mai afirmat Teohari.