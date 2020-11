Cum scăpăm de pensiile speciale: gestul parlamentarilor USR care ”dă bine” în campanie

Indiferent dacă este un truc populist în campanie electorală sau un gest cât se poate de sincer, toți parlamentarii USR își vor anula dreptul la pensii speciale prin demisia din poziția de parlamentar.

Existau de câteva zile niște speculații pe marginea gestului extrem, dar acesta a fost confirmat aseară de Dan Barna, printr-o postare pe Facebook. Este vorba de prezentarea demisiilor tuturor parlamentarilor USR, ca un protest împotriva pensiilor speciale.

Deși demisia va intra în vigoare pe 18 decembrie, nu azi sau mâine, prin gestul lor, 25 de deputați și 13 senatori USR vor pierde dreptul de a mai primi pensia specială aferentă tuturor parlamentarilor. Ca referință, aceștia trebuie să execute un mandat integral pentru a se califica pe viață la pensia specială, iar ei vor avea un mandat fără câteva zile.

Motivul pentru care demisiile nu intră în vigoare mai devreme are legătură cu frica de vechile partide. După cum am văzut în anii trecuți, acestea ar putea strecura în ultimele zile ale legislaturii proiecte controversate.

„Așa cum am anuntat în această după-amiază, mâine dimineață deputații și senatorii USR își vor depune demisia din Parlament pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie specială. Pensia specială este o sfidare la adresa oamenilor cinstiți din această țară. Să reprezinți voința populară este o onoare, nu o corvoadă. Pe agenda Parlamentului este deja de patru ani un proiect de lege al USR care urmărește eliminarea acestor pensii. Patru ani de zile în care niciodată nu s-a găsit o majoritate care să facă acest lucru. Niciodată. Dar, pentru că am promis oamenilor că nu vom beneficia de ele, ne vom depune demisiile înainte de finalul acestui mandat. USR PLUS va face din eliminarea pensiilor speciale condiție esențială pentru participarea la orice coaliție de guvernare”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Gestul neașteptat vine după mai multe tentative nereușite de eliminare a pensiilor speciale, inițiate de parlamentarii USR. Primul proiect nu a trecut de votul parlamentului. La fel s-a întâmplat și cu propunerea de impozitare.

Problema pensiilor speciale este una foarte arzătoare pentru mulți români. Din acest motiv, a fost introdusă în programul de guvernare prezentat de USR-PLUS, pentru următorii patru ani.

„Egalitatea românilor în fața pensiei înseamnă la contribuție egală, pensie egală. Eliminarea tuturor pensiilor speciale și recalcularea lor, în cazul categoriilor profesionale (exemplu: militari) care nu au avut contribuții, pe baza unei contribuții implicite la veniturile pe care le-au avut de la Stat. În cazul în care unele nu se pot elimina, se va aplica impozitarea cu 90% a tuturor pensiilor speciale peste pragul de cinci pensii minime cumulate”, se arată în programul de guvernare propus de USR-PLUS.