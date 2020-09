Probleme administrare pagini Facebook: ce faci când nu poți adăuga un administrator nou

Facebook schimbă deseori regulile jocului și îți face viața mai dificilă, prin modificări de interfață sau schimbări de funcționalitate. Cea mai recentă vizează modul în care definești administratori noi la o pagină publică, cu like.

În urmă cu câteva zile, m-am confruntat cu o problemă foarte ciudată. Am încercat să adaug un administrator nou într-o pagină de Facebook pentru o firmă, doar pentru a-mi da seama că respectiva persoană nu a primit nicio invitație în acest sens. După ce am răscolit internetul pentru a găsi o soluție, am zis că ar fi bine să o împărtășesc într-un tutorial.

Pentru a adăuga o persoană nouă în secțiunea de administrare a unei pagini publice de Facebook, cu Like, nu cu prieteni, ar fi bine să fii prieten pe Facebook cu acea persoană. Dacă ai bifat acest detaliu, intră pe pagina respectivă și un click pe Settings în dreapta sus pentru a-i accesa parametrii de funcționare. Din noua pagină, te interesează secțiunea Page Roles sau Roluri în Pagină din stânga.

În dreapta vei vedea o secțiune intitulată Atribuie un rol nou în Pagină. Tastează numele persoanei pe care vrei să o adaugi în administrarea paginii, iar în dreapta alege viitorul ei rol. Poți opta pentru Admin, Editor, Moderator, Advertiser, Analyst și Live Contributor. Primele două sunt cele mai importante. Dacă vrei ca cineva să aibă drepturi depline pe pagină, optează pentru Admin, dacă vrei doar să poată posta conținut, alege Editor. La final, apasă pe Adaugă.

În condiții ideale, gestul tău se reflectă într-o notificare, pentru ca persoana pe care ai definit-o ca administrator să poată accepta sau refuza invitația ta. Din păcate, acea invitație nu apare de fiecare dată unde trebuie. Dacă persoana nu vedete invitația ta, soluția este să acceseze facebook.com/pages și să dea un click pe Invites sau Invitații în partea de sus a ecranului. Acolo ar trebui să vadă invitația de a administra, posta sau modera activitatea de pe o pagină publică de Facebook, cu like.