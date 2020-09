Primul copil din România, depistat cu Kawasaki, boala asimilată Covid-19: e la terapie intensivă

Kawasaki este o afecțiune foarte periculoasă întâlnită la mai mulți copii infectați cu noul coronavirus, iar acum a fost depistată și în România.

În timp ce Donald Trump se bătea cu pumnul în piept că orice copil este imun la coronavirus și nu are cum să se îmbolnăvească, în spitalele din SUA ajungeau primi copii bolnavi de Kawasaki. Am scris despre ea încă din luna aprilie a acestui an, iar consecințele sunt foarte grave.

Un avertisment explicit pe marginea acestui subiect dedicat părinților vine de la medicul pediatru Mihai Craiu. El atrage atenția asupra mai multe simptome la care ar trebui să fii atent dacă ai copii. De la febră și ganglioni umflați, până la mâini și picioare umflate, toate sunt semne importante de îngrijorare și motiv să fugi ”repede cu copilul la spital”