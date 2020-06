Primele detalii despre noul an școlar: ce se schimbă de la toamnă pentru elevi și profesori, conform MEC

În contextul pandemiei de coronavirus, care nu pare să se încheie prea curând, învățământul românesc va lua o cu totul altă formă începând din toamnă, iar MEC are un plan destul de bine definit în acest sens.

Ministerul Educației și Cercetării lucrează la mai multe soluții pentru ca procesul educațional să fie reluat din toamnă cu riscuri minime pentru elevi și profesori. Se vehiculează posibilitatea creșterii capacității școlilor de a sprijini categoriile de elevi cu risc de excluziune. În acest sens, se vor face investiții semnificative în echipamente IT, laptopuri și tablete, dar se va încerca și o formare profesională mai bună a profesorilor, pe partea tehnică.

Din păcate, competențele digitale lasă de dorit în cazul multor profesori și învățătoare, iar pandemia a scos la iveală minusuri semnificative în sistemul educațional românesc. Dezvoltarea competenţelor digitale de utilizare a platformelor online de predare-învăţare este vitală pentru cadrele didactice. În teorie, ar trebui să se lanseze și o bibliotecă virtuală până în septembrie, conform promisiunilor ministrului Monica Anisie.

„La Ministerul Educaţiei lucrăm la mai multe variante. Am avut şi astăzi o întâlnire, o videoconferinţă cu miniştrii educaţiei din statele membre ale Uniunii Europene şi fiecare dintre noi am prezentat cum anume ne-am situat în anul acesta şcolar cu predarea online, cum anume am realizat examenele naţionale şi aşa mai departe, dar, în acelaşi timp, fiecare dintre noi am prezentat şi la ce anume ne gândim şi cum anume am putea să începem noul an şcolar. Aici trebuie să spun foarte clar că este important ca în această vară profesorii să vină la cursurile de formare şi această formare va fi online, tocmai pentru a-i familiariza cu predarea online. Vom avea Biblioteca virtuală de realizat, vom continua programul Teleşcoală şi vom continua şi de la anul cu aceste teste de antrenament pentru elevii care susţin examenele naţionale, pentru că am descoperit că ele au fost de ajutor pentru copii”, a declarat Monica Anisie la Realitatea Plus.

Nu puteau lipsi comentariile legate de rezultatele la Evaluarea Națională 2020, iar ministrul Educației este foarte încântat de ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni.