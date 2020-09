Prima companie specializată în monede ca Bitcoin care devine și bancă

Consiliul bancar din Wyoming tocmai a votat aprobarea Kraken, o firmă de criptomonede din San Francisco, ca instituție de depozitare cu scop special (SPDI). Cu alte cuvinte, este primul exchange criptografic din țară gata să devină bancă, după cum scrie CoinDesk.

„Devenind o bancă, avem acces direct la infrastructura federală de plăți și putem integra mai ușor opțiunile bancare și de finanțare pentru clienți”, a declarat pentru CoinDesk David Kinitsky, director general la Kraken și CEO al nou-înființatei Kraken Financial.

În cazul în care eforturile sale vor da rezultate, Kraken Financial nu va mai trebui să se ocupe de o varietate de reguli diferite pentru reglementarea activelor digitale, în funcție de stat. În plus față de mai multe aspecte, Kraken Financial îi va oferi Kraken capacitatea de a opera în mai multe jurisdicții, a spus Kinitsky.

În calitate de bancă autorizată de stat, Kraken deține acum un pașaport de reglementare în alte state, fără a fi nevoie să se ocupe de un plan de conformitate de la stat la stat.

Kraken se așteaptă ca factorii săi majori de venituri să fie taxe și servicii

Băncile SPDI din Wyoming, înființate pentru prima dată în noiembrie 2019, sunt încă diferite de băncile naționale obișnuite. Ele nu dețin niciodată proprietatea legală deplină asupra oricăror active digitale, dar li se permite legal să le dețină. Apoi, acestea, în urma unui eventual faliment trebuie returnate clienților.

Kraken are planuri mari acum că a fost aprobat. „Ne-am aștepta să oferim o serie de produse noi pe măsură ce ne consolidăm”, a declarat Kinitsky pentru CoinDesk. „Acestea vor varia de la lucruri precum custodia calificată pentru instituții, carduri de debit pentru active digitale și conturi de economii până la noi tipuri de clase de active”, a completat el.

Acest pas vine în contextul în care în iulie, US Office of the Comptroller of the Currency a emis o hotărâre care permite băncilor naționale să furnizeze servicii de custodie startup-urilor de criptomonede. Karen Financial se concentrează acum pe construirea echipelor sale și se pregătește să preia pe deplin serviciile pentru clienți, pentru operațiunile sale.