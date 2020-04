Premiera din România de care trebuie să știe toți oamenii cu card BCR, Banca Transilvania sau ING

Spre finalul lui 2019 a fost făcută o schimbare importantă în sistemul bancar. Odată cu directiva PSD2, accesul la conturile bancare trebuie să fie mai facil. La câteva luni distanță, pe piața din România e marcată o premieră: plătești la magazine online direct prin internet banking.

Din aprilie, un serviciu de plăți susține că va avea disponibilă opțiunea de plată direct din platforma de internet banking pe care ți-o pune la dispoziție banca ta.

Serviciul este reglementat de directiva PSD2, care are drept componentă și deschiderea sistemului bancar spre zona fintech. Acesta presupune generarea, ȋn momentul achitării coșului de cumpărături din magazinul online, a unui link care face trimitere către platforma de internet banking a utilizatorului.

ING Bank, BCR și Banca Transilvania, primele bănci care vor beneficia de opțiune

Plata e astfel realizată chiar și în absența unui card bancar. În aprilie, serviciul va fi disponibil pentru clienții Băncii Comerciale Române și Băncii Transilvania. În mai va fi pentru cei ai ING. Date pentru alte bănci nu sunt, momentan, disponibile.

Totodată, comisioanele pentru comercianți sunt mai mici decât cele pentru plata cu cardul și se situează între 0,50 și 3 lei, față de un comision procentual ce pornește de 0,80% ȋn cazul plăților cu cardul. De asemenea, timpul de ȋncasare a sumelor din vânzări este mult mai rapid, de cel mult o zi lucrătoare, indiferent de volumul tranzacțiilor.

Serviciul de acum a fost anunțat de Paysera și e cunoscut sub numele „Inițiere plăți”. Compania permite transferuri în 184 de țări, are birouri locale ȋn 7 țări din Europa și are o rețea de 50 de bănci partenere. Este prezentă pe piața românească de la jumătatea lui 2019.

Nu în ultimul rând, compania este oferă posibilitatea magazinelor online să implementeze acceptarea plăților cu orice fel de card, atât în lei, cât și în alte 10 valute: EURO, USD, GBP, HUF, PLN, CZK, DKK, HRK, NOK, SEK.