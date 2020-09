Premiera de la Google care poate avea un impact incredibil asupra planetei

Google susține că a ajuns în punctul în care a rezolvat problema poluării pe care a provocat-o în timp prin centrele sale de date.

Prin acest demers a reușit să încline balanța de la mare poluator la companie verde. Astfel, a compensat pentru toate emisiile produse vreodată de centrele de date și campusurile sale. Aceasta include emisiile generate înainte ca Google să devină neutru în carbon în 2007. Compania spune că este prima din lume care își elimină amprenta poluatoare pe care o are asupra mediului.

În viitor, Google spune că dorește să utilizeze toată energia fără emisii de dioxid de carbon în centrele sale de date și campusurile sale din întreaga lume până în 2030.

„Acest lucru este mult mai dificil decât abordarea tradițională a potrivirii consumului de energie cu energia din surse regenerabile”, a transmis Sundar Pichai într-o postare pe blog. Dacă Google ar reuși acest lucru, fiecare mail pe care îl trimiți prin Gmail, fiecare rută pe care o parcurgi utilizând Google Maps și fiecare videoclip YouTube pe care îl urmărești va ajunge la tine mulțumită energiei obținută fără poluare.

Pentru a ajunge acolo, Google va combina sursele de energie eoliană și solară, va crește utilizarea stocării energiei pentru când are nevoie de ea și va utiliza AI pentru a optimiza previziunile cererii de energie electrică.

As of today, Google is the 1st major company to eliminate our entire carbon legacy, including before we became carbon neutral in 2007. We’re also proud that by 2030, we aim to operate on 24/7 carbon-free energy in our data centers & campuses worldwide. https://t.co/j9HlkWrB2X

— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 14, 2020