Povestea românului care s-a îmbogățit în plină criză din vânzarea a zeci de milioane de măști

E posibil ca numele lui Ovidiu Olea să nu-ți fie cunoscut deloc. Este un om afaceri român care a reușit să vândă zeci de milioane de măști în plină criză medicală și poți spune că s-a îmbogățit peste noapte. Numai că a trecut prin multe pentru a reuși acest lucru. Și nu mulți ar fi rezistat.

Povestea lui Ovidiu a ajuns în România via Marea Britanie. Publicația The Guardian i-a prezentat cazul. El e unul dintre antreprenorii pentru care criza a însemnat un câștig. A reușit să vândă zeci de milioane de măști, dar a trecut prin multe peripeții până să ajungă aici.

El dețin o compania fintech în Hong Kong și s-a transformat, peste noapte, într-un „mogul al măştilor de protecţie”. De la începutul lui ianuarie a început să investească în măști de protecție, la mare căutare în această perioadă, și să le vândă. Numai că a avut parte de multe obstacole.

Prin ianuarie, Ovidiu Olea încerca să facă rost de câteva zeci de măşti pentru cei 20 de angajaţi ai companiei pe care o conduce în Hong Kong. El este originar din Cluj, dar s-a îmbogățit peste noapte după ce a profitat de pe urma crizei.

„Dacă Ovidiu Olea este uimit de faptul că s-a transformat dintr-un antreprenor în finanţe într-un mogul al măştilor în numai patru luni, nu arată niciun semn că ar fi. Tranziţia a început inofensiv. La sfârşitul lunii ianuarie, când coronavirusul s-a extins dincolo de Wuhan, Olea a decis că va cumpăra măşti pentru angajaţii săi. Locuieşte în Hong Kong (…) Nu avem măşti, au spus farmaciile locale. Olea, dar dacă găsiţi dumneavoastră, le vom cumpărăm noi de la dvs.” Samanth Subramanian pentru The Guardian, citat de Adevărul

Așa că Ovidiu Olea a decis să riște și să-și dea banii din bancă pe măști aduse din Africa de Sud. Primul lot – 500.000 de bucăţi – a fost adus cu peripeții.

„În Africa este dezvoltată industria minieră, aşa că am găsit compania asta nu foarte mare, aş zice de mărime medie, care furnizează măşti pe întregul continent, de la Maroc la Congo şi până la Africa de Sud. Ei îşi făceau treaba lor, aveau o producţie constantă de măşti pe care o cumpăra industria minieră, nu se îmbogăţeau, dar nici nu o duceau rău.” Ovidiu Olea

După ce a găsit furnizorul, a fost nevoie să aducă măștile în Hong Kong însoțit de o firmă de pază. Agenții au supravegheat înarmați tot transportul.

Românul a angajat o firmă de securitate din Africa de Sud recomandată de un cunoscut:

„Eu am lucrat la bancă 12 ani şi am avut un prieten care a făcut un stagiu de 6 luni în Africa de Sud. El a sunat un tip care ştia un alt tip şi aşa am ajuns la această firmă. Maşinile au trebuit marcate, pentru că regula în Africa de Sud este că dacă eşti înarmat pentru uz personal nu trebuie marcată maşină, dar oamenii aveau arme ca pentru război, aşa că au mers cu maşini marcate, lucru care a atras şi mai multă atenţia.”

Ovidiu Olea