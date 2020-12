Poți încerca acest test CIA, ca să vezi dacă ai șanse să devii agent secret

Te-ai imaginat vreodată ca agent secret, dar nu ai știut niciodată de unde să începi? Atunci ai face bine să treci această provocare de la CIA spunând ce oră este, fără ceas.

Agenția Centrală de Informații a Americii a postat un test dificil pe Twitter, cerând utilizatorilor să prezică ora. Singurul indiciu? O poză. Drumuri înghețate, autobuze școlare acoperite de zăpadă și brazi verzi cu umbre lungi – acestea erau elementele din poză, singurul indiciu pentru test.

Celebrul serviciu de spionaj ne-a oferit un pic de ajutor, reducând opțiunile la trei posibilități: 07:00, 11:00 sau 15:00.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020