Lupta cu poluarea, încetinită de pandemie: cum afectează planeta 

Poluarea cu plastic este una dintre cele mai mari probleme ale planetei. Deși nici până acum eforturile combaterii acesteia nu erau suficiente, pandemia a afectat și mai tare lupta cu poluarea.

Inițial, pandemia părea că ar fi avut și un efect pozitiv asupra planetei noastre. Datorită restricțiilor de circulație impuse și încetarea activității, poluarea din orașe s-a diminuat masiv. Avem un exemplu reprezentativ în capitala Indiei: în New Delhi, concentrația de particule microscopice dăunătoare în aer, cunoscute sub numele de PM 2.5, a scăzut de la 91 de micrograme per metru cub, în 20 martie, la doar 26 de micrograme în data de 27 martie.

Totuși, de cealaltă parte, pandemia nu ajută, de fapt, planeta atunci când vorbim despre poluarea cu plastic. Eforturile de reducere a răspândirii coronavirusului au însemnat folosirea unei cantități mult mai mari de materiale plastice decât în mod obișnuit. Vorbim, în primul rând despre echipamentele de protecție personală, pentru care cererea a crescut extrem de mult, dar și despre panouri de plastic amplasate la casele de marcat, menite să oprească trecrea particulelor care răspândesc virusul.

De cealaltă parte, a crescut și utilizarea obiectelor de unică folosință. Pentru a limita răspândirea virusului, se recomandă evitarea atingerii suprafețelor pe care le atinge multă lume. Astfel, un recipient de unică folosință, de exemplu, este ideal pentru a te ține mai în siguranță. Totuși, acest lucru nu e nici pe depate benefic pentru planetă.

Poluarea cu plastic, accelerată de pandemie

Vestea proastă pentru planetă e că angajamentele de combatere a deșeurilor plastice au fost reduse sau blocate. Marea Britanie a amânat interdicția asupra paielor de plastic și mai multe state americane au amânat și ele sau au renunțat la interdicțiile pentru pungile de plastic.

În 2015, când a fost compilat ultimul set de date global global, au fost produse 381 de milioane de tone de plastic, în timp ce 55% dintre deșeuri au fost aruncate, 25% au fost incinerate (provocând emisii de carbon) și doar 20% au fost reciclate. În luna mai, s-a prevăzut că piața globală a ambalajelor va crește cu 5,5% în timpul pandemiei, iar pe primul loc se află plasticul.

De asemenea, mai mulți ecologiști au lansat avertismente legate de faptul că măștile de protecție și mănușile de cauciucpe care le folosim au devenit o amenințare majoră asupra oceanelor și vieții marine. Cele mai mult nu sunt biodegradabile și nici nu pot fi reciclate.