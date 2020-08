Planul chinezilor de-a face și mai mulți bani cu mașinile electrice

Producătorul chinezesc de vehicule electrice (EV) Nio Inc (NIO.N) a lansat un serviciu de închiriere a bateriilor. Da, ai citit bine.

Prin acest serviciu, compania le va permite șoferilor să cumpere o mașină electrică fără a deține bateria. Practic, componenta esențială, dar și una dintre cele mai scumpe. În teorie, va există o scădere a prețului de pornire al mașinilor sale.

Serviciul, numit “battery as a service” (BaaS), presupune ca șoferii să plătească o taxă lunară de închiriere pentru utilizarea bateriilor. Cea mai ieftină mașină Nio după subvenții este acum un vehicul utilitar sport ES6 (SUV) la prețul de 39.553 de dolari, fără baterie, față de 49.000 de dolari, cu tot pachetul.

Tranziția spre mașini electrice se face treptat

„Credem că prin BaaS mai mulți clienți ai autoturismelor pe benzină vor avea în vedere vehiculele electrice”, spune William Li, șeful Nio. Compania operează 143 de stații de schimb de baterii în China, unde șoferii pot schimba pachetele de baterii uzate pentru înlocuirile complet încărcate.

Li a spus că Nio construiește o nouă stație de schimb de baterii în China în fiecare săptămână și intenționează să construiască 300 de stații noi anul viitor. Li a mai spus că firma speră să intre pe unele piețe internaționale începând cu a doua jumătate a anului viitor, începând cu unele țări europene. El a adăugat că firma își propune să intre pe mai multe piețe începând cu 2022.

Ministerul Industriei din China a declarat că va promova adoptarea vehiculelor cu baterii care pot fi schimbate între diferite mărci și modele.

În acest scop, bateriile Nio au aceeași formă și dimensiune în cadrul liniei sale, care este formată din trei SUV-uri. Modelele EV de la partenerii BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd (600733.SS) au, de asemenea, baterii standardizate.

Bateriile pentru serviciul de leasing Nio vor fi furnizate de o companie înființată de producătorii chinezi de baterii, inclusiv liderul contemporan Amperex Technology Co Ltd. Compania are un capital social de 800 de milioane de yuani, a arătat un dosar guvernamental.