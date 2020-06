Piața muncii, dată peste cap de pandemie: de ce să nu renunți (încă) la biroul de acasă

Pandemia de coronavirus a adus schimbări importante pe piața muncii. S-au modificat comportamente, atât în partea angajatorilor, cât și a angajaților.

Pe perioada stării de urgență, când deplasările au fost puternic limitate, angajatorii și-au dat seama că salariații pot lucra și de acasă. A fost o perioadă care a adus schimbări la care nimeni nu se aștepta. Productivitatea a fost, în multe cazuri, aceeași sau chiar mai mare în cazul câtorva profesii.

În acest context, angajatorii și-au dat seama că mai pot reduce din costuri și sunt companii mari precum Facebook și Twitter, care și-au informat angajații că pot lucra de acasă oricât doresc. Și se pare că trendul e mai pronunțat de atât.

Un studiu JLL a ajuns la concluzia că angajații vor lucra în continuare, în medie, o zi sau două zile pe săptămână de acasă, însă rata de adoptare a acestui tip de lucru va depinde de geografie, de sector și de rolul fiecărui angajat în companie.

Cum spuneam, pandemia a schimbat multe comportamente, iar urmările se vor vedea. Studiul menționat arată că va exista o inevitabilă corecție pe termen scurt a spațiului de birou în urma impactul economic asupra activității companiilor. Posibilitatea de a lucra de acasă va fi o componentă integrată a modului de muncă, cu beneficii atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Se speră că dezvoltarea modului de lucru de acasă nu va echivala cu o cerere mai mică de spații de birouri, arată un studiu realizat de JLL, care identifică patru elemente cheie care vor juca un rol important în definirea spațiilor de birouri în viitor: lucrul din afara biroului, designul biroului, tehnologia și modalitățile de deplasare la birou.

Cu alte cuvinte, spun autorii studiului, nu există un impact major pe această zonă, cel puțin nu pe termen scurt. Dacă va exista o scădere a cererii, va fi în primul rând din cauza crizei și recesiunii. Dar schimbări pe piața muncii sunt de așteptat.

”Discuția privind influența creșterii ponderii lucrului de acasă asupra cererii spațiilor de birouri este în acest moment mult prea simplistă. Determinarea evoluției cererii de birouri în viitor este mult mai complex cu o multitudine de factori care trebuie luați în considerare. Printre aceștia amintim nivelul de ocupare al forței de muncă, situația sistemului public de sănătate, reguli impuse de Guvern, costul imobiliar vs costul talentelor, noua legislație, tehnologie, creștere economică, nevoile privind inovarea, cultura organizațională, trendurile privind amenajarea spațiilor de birouri etc.”, a declarat Marius Șcuta, Head of Tenant Representation and Office Agency JLL Romania.