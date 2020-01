Pericolul la care te expun noile modele de mașini inteligente

Viitorul industriei auto înseamnă mașini electrice și autonome sau chiar ambele variante în același timp. Asta înseamnă că majoritatea modelelor vor fi mult mai inteligente decât cele pe care le știi azi. Dar noile tehnologii nu-s lipsite de riscuri.

Cei care au vizitat târgul CES din Las Vegas de anul acesta au avut ocazia să interacționeze și cu modelele futuriste prezentate de constructorii auto. Imaginează-ți că te urci într-o astfel de mașină și te așezi pe scaunul șoferului. Ai în față o consolă care arată ca din viitor care-ți cere să-ți miști capul și să zâmbești.

Odată ce ți-a fost scanată fața, mașina știe totul despre tine: gen, vârstă, greutate și stare emoțională. Totul pentru a-ți oferi cel mai mare grad de confort, de la poziția scaunului până la temperatura din interior. Sună ca ceva din viitor, nu-i așa?

Ei bine, e deja prezentul, chiar dacă la nivel de concept deocamdată. Dar nu sunt lucrurile atât de roz pe cât par la prima vedere. Pentru că noile mașini inteligente te expun și la multe riscuri. În primul rând, sunt cele legate de confidențialitate.

Mașinile viitorului, prea inteligente?

Ca să ajungă să știe totul despre tine, conceptele de mașini inteligente se folosesc de senzori și diverse camere. Mai mult, integrează sisteme biometrice, care te ajută să pornești mașina cu ajutorul amprentei sau să-ți reglezi scaunele și oglinzile în același mod.

Cam cum interacționezi acum cu telefonul din buzunar. Mașinile viitorului îți vor putea măsura ritmul cardiac, îți vor scana ochii, poziția capului și vor putea fi controlate prin comandă vocală. Producătorii susțin că toate aceste funcții ce urmează a fi integrate pe noile modele au rolul de a crește siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic.

De exemplu, dacă mașina observă că ți-ai îndreptat privirea în altă parte pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci te poate avertiza că trebuie să fii cu ochii la drum. Altfel, riști să produci un accident.

Care-i pericolul din noile mașini

Cum ziceam, constructorii auto insistă că totul e pentru siguranța ta. Dar gândește-te numai la cantitatea impresionantă de date pe care noile modele o colectează de la tine. De la informații legate de sănătate până la monitorizarea stării emoționale.

Mulți experți susțin că „data is the new oil”. În traducere, înseamnă că datele adunate de la consumatori pot face companiile să crească peste noapte. Cam cum se întâmpla în trecut cu giganții din domeniul petrolier. Dacă aveai petrol, controlai lumea.

Cam spre acolo se duc și constructorii auto.

Acum, marile companii care monetizează masiv datorită datelor culese de la clienți sunt cele din tehnologie. Giganții Facebook și Google asta fac. Dar imaginează-ți că tot ce știe acum Zuckeberg despre tine va cunoaște, în viitor, și șeful de la Volkswagen. Și n-ar fi nicio problemă, dacă acele informații ar fi folosite în favoarea ta. De multe ori, din păcate, se întâmplă invers.

Odată stocate în sistemul mașinii, datele tale pot reprezenta o vulnerabilitate pentru tine. Hackerii pot intra pe fir și-ți pot modifica sistemele din mașină. Într-un scenariu extrem de pesimist, dar deloc forțat, astfel de atacuri pot duce la diverse tragedii.

Trăim într-o economie a datelor. Dar nu tot ce e prezentat ca fiind pentru siguranța ta vine fără riscuri.

Printre marii producători care au prezentat la CES astfel de sisteme integrae în conceptele lor de mașini inteligente se numără BMW, Audi și Mercedes.