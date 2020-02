Pericolele cu care vin la pachet modelele Mac de la Apple

Modelele Apple, inclusiv cele Mac, costă extrem de mult, dar au fani în toată lumea. Gradul lor de siguranță, însă, e discutabil.

Se spune că dacă ești fan Apple, cam așa o să rămâi. Cu alte cuvinte, dacă te-ai obișnuit cu produsele americanilor, fie că e vorba de telefoane, laptopuri sau alte dispozitive, cam asta o să alegi și-n viitor. Numai că, din când în când, mai apar și probleme de securitate.

Unele care sunt identificate, altele care pot face ravagii în dispozitivul tău.

Un raport lansat recent de Malwarebytes arată că, pentru prima dată în istorie, numărul pericolelor la care sunt expuse modelele Mac a crescut mai repede decât în cazul dispozitivelor cu Windows. E vorba de amenințări și riscuri care pot crea probleme mari în sistemele celor de la Apple.

Amenințările la adresa modelelor Mac de la Apple

Riscurile la adresa Mac-urilor au crescut cu peste 400% prin raportare an la an, se arată în raportul “State of Malware” al celor de la Malwarebytes. Anul trecut, specialiștii au raportat o medie de 11 amenințări per model. Prin comparație, media în cazul Windows e undeva la 5,8. Aproape dublu, așadar, în cazul sistemelor Apple.

Experții Malwarebytes au descoperit, de asemenea, că infractorii cibernetici tind să se concentreze mai mult pe business-uri și mai puțin pe utilizatorii simplu. Anul trecut, de exemplu, riscurile la adresa unor astfel de entități au crescut cu peste 13%. Au fost nu mai puțin de 9,6 milioane de încercări depistate la nivel mondial.