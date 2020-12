Mai ții minte când ți-ai făcut cont de PayPal undeva în 2012 pentru că te gândeai că este extrem de util și că o să-l folosești constant? Da, desigur, de atunci au apărut noi servicii, iar pe contul tău de Paypal s-a așezat praful digital.

Doar că de acum înainte, e posibil să vrei să cureți acel praf și să-ți mai verifici contul de Paypal, în cazul în care mai ai fonduri rămase și nu vrei sa le pierzi.

Asta deoarece Paypal va introduce o taxă de „inactivitate” de 9 lire pentru oricine deține un cont care este în stare latentă de cel puțin un an, dar care mai are încă câțiva bani, după cum informează The Guardian.

În ce situație ar trebui să-ți faci griji?

Începând cu 16 decembrie, se va percepe taxa anuală sau întregul sold, dacă este mai mic. PayPal spune că va considera contul inactiv în situația în care utilizatorul nu a trimis, nu a primit sau retras bani sau nu s-a conectat timp de un an sau mai mult pe acel cont.

Lucru important de știut, după specificările PayPal ar părea că utilizatorii pot evita taxa pur și simplu conectându-se. Mișcarea se adresează celor care s-au înscris la serviciile PayPal cu ani în urmă – pentru că au vrut să încerce eBay sau similar –, dar au renunțat imediat după aceea, iar conturile lor au rămas inactive.

Din fericire, dacă ai un card de credit sau de debit conectat la cont, însă nu ai bani în portofelul tău PayPal, vei putea ști că fondurile tale de pe carduri rămân neatinse de PayPal, întrucât taxa se va aplica doar soldurilor PayPal.

Cu alte cuvinte, dacă ai sold zero în PayPal, dar ai un card de credit conectat la PayPal pe care îl folosești constant și care are fonduri, taxa nu se va aplica fondurilor de pe cardul tău.

Compania spune că va avertiza clienții inactivi în prealabil atunci când taxa va fi percepută. Ai putea totuși să verifici dacă adresa de e-mail și numerele de telefon sunt aceleași ca cele pe care le-ai folosit atunci când ți-ai deschis contul.

Mai important, atenția trebuie îndreptată către cei care pot încerca să folosească noul anunț al PayPal pentru a obține date de la tine. Clienții care nu sunt siguri de un e-mail care îi avertizează cu privire la noua taxă sunt sfătuiți să nu acceseze link-ul primit, ci să deschidă o pagină nouă și să se conecteze în contul PayPal separat.