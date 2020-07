Pasiunea și scopurile mici te țin lucid: de ce sunt mai importante acum ca niciodată

Știi ce ar fi senzațional? Să poți merge într-o vacanță într-o țară străină, să mergi la o nuntă cu o sută de prieteni sau la festivalul tău preferat de muzică. Poate vei face asta anul viitor. Până atunci, pasiunea pentru un domeniu și proiectele din confortul căminului te mențin lucid, sănătos la trup și suflet.

Nu mai vreau să scriu despre pandemie, despre consecințele dezastruoase ale știrilor false din online, despre conspirațiile care fac oamenii bolnavi să refuze tratamentul sau despre persoanele depistate pozitiv care ies în lume, pe semnătură. Acest articol este despre altceva.

În urmă cu aproape doi ani, detaliam cum mi-am cultivat pasiunea pe Instagram. În aceleași rânduri pe care le găsești aici explicam de ce mi se pare tristă lipsa pasiunilor la majoritatea oamenilor din anturajul meu și, probabil, al tău. Atrăgeam atenția asupra faptului că nu mai strânge nimeni timbre sau că numărul celor care joacă șah a scăzut exponențial în ultimul deceniu.

Tot atunci, am menționat un detaliu pe care în ultimele luni l-am considerat mai relevant ca niciodată. Un prieten mi-a spus la un moment dat că „rutina este moartea oricărei relații”. Nici măcar nu trebuie să fii într-un cuplu pentru a-ți da seama că rutina este primul pas pentru a dobândi câteva simptome de depresie.

Dacă întreaga ta viață gravitează între casă, muncă, somn și, eventual, un concediu pe an, posibilitatea ca la un moment dat să cedezi psihic este destul de mare. În 2020, când s-ar putea să scoți și acel concediu din ecuație, consecințele emoționale sunt mai grave ca niciodată. Îmi doream foarte tare să merg la nunta unui prieten luna aceasta. Aveam nevoie de episodul acela de socializare ca de aer. Din motive obiective însă, evenimentul s-a anulat.

Viața s-a schimbat și ține de tine să îmbrățișezi asta

Indiferent care este opinia ta despre pandemie, în ultimele șase luni, viața ta s-a schimbat radical. Lista ta de activități s-a redus semnificativ și, într-o manieră cât se poate de realistă, sursele tale de bucurie sunt mai puține ca niciodată. Nici măcar de întâlniri pe Zoom nu mai ai chef. Poate mergi la o terasă cu un prieten și consideri că este totul în regulă, dar nu poți merge la cinema, nu poți sta într-un bar până la 2 noaptea și, mai mult decât atât, nu vei putea face asta prea curând.

Încerc să nu fiu pesimist, dar statisticile servite zilnic sunt îngrijorătoare. Bula în care îți desfășori tu activitatea online sau offline contează mai puțin când jumătate din țările europene ne-au trecut pe lista neagră sau portocalie, dacă preferi varianta ad litteram.

Sunt multe lucruri subiective în lumea în care trăim, că nu vom reveni prea curând la viața de acum un an nu se numără printre ele.

Poate a trecut un sfert din pandemie. Ce faci în continuare?

În ultimele luni, am citit mai multe articole, studii și analize din domeniul psihologiei. Am vrut să înțeleg care este fluxul de gânduri din spatele unor oameni care au devenit extremiști peste noapte. Am acceptat disperarea celor care au preferat să stea 7 ore într-o coadă de mașini la granița dintre Bulgaria și Grecia ca fiind o manifestare a dorinței de normalitate. Nesiguranța ”te obligă” să faci gesturi nebănuite.

Dacă te uiți la protestele recente din Piața Victoriei, ai crede că oamenilor de acolo nu le este frică de moarte. De fapt, ei vor ca lucrurile să fie ca înainte, nu acceptă schimbarea și, pur și simplu, nu pot să creadă că viața s-a schimbat, peste noapte. Trăim vremuri ciudate și niciodată nu a fost mai relevant ca acum să fii bine, tu cu tine sau, eventual, cu persoana iubită. Aici intervine titlul articolului.



Am scris multe articole despre pasiunea mea pentru mixologie, despre evenimentele pe care le-am avut, despre bucuria pe care o obțin din acest proces de creație. Primul l-am avut pe 6 decembrie 2018, iar datorită adrenalinei din acele momente, îmi aduc aminte fiecare moment. Rândurile de mai sus le-am scris cred pe la patru dimineața și simt o emoție deosebită la fiecare cuvânt, la aproape doi ani de atunci. La momentul respectiv, soția mea mi-a spus că niciodată nu m-a văzut atât de fericit în niște poze.

În mare parte, experiența aia a fost despre socializare, despre oamenii cu care am făcut echipă, despre sentimentul pe care ți-l dă apartenența la o comunitate de indivizi pasionați. Până să ajung acolo însă, mi-am cultivat o pasiune, într-un mod sincer, cu dedicație, cu respect pentru frumos și o permanentă dorință de învățare, de progres.

Niciodată nu a fost mai important să ai o pasiune

Când zilele devin în mare parte la fel, iar planurile de viitor devin din ce în ce mai încețoșate, este important să rupi rutina cu ceva ce îți face plăcere, care te stimulează, care te ajută să tragi pentru ceva. Mai ales dacă lucrezi de acasă, încearcă să respecți weekendul, să nu pierzi alternanța zilelor și să ai mici bucurii, măcar o dată pe săptămână.

Ca referință, eu fac cocktailuri vineri după-masă și sâmbătă, ocazional duminica. Încerc să fac o creație frumoasă, o postez pe Instagram la instagram.com/puiu3000 și mă gândesc la următorul proiect, în timp ce mă bucur de o băutură specială, mai ales că a ieșit din mâinile mele. De fiecare dată, mă entuziasmez ca un copil mic când fac ceva frumos și despre asta ar trebui să fie pasiunea.

Te ajută mult să te apuci de pictat, de desenat, de stat în mâini, de citit, de scris, de jucat șah. Este esențial să fii implicat într-o activitate care te ambiționează să descoperi, să înveți, să fii mai bun.

Motivația din zilele astea nu mai vine din ”trag tare pentru un concediu în SUA sau Japonia”. Nu știi când vei mai avea voie să mergi acolo, când vei mai face concediul viselor tale. În acest context, încearcă să faci lucruri pe care le-ai amânat în trecut. Apucă-te de cartea aia pe care ai început-o de cinci ori sau apucă-te să faci dulceață de zmeură. Fă-ți o mică grădină, fie și în balcon, cu plante cărora trebuie să le dedici atenție.

Ca referință, floarea din imaginea de mai jos este intitulată Passifora sau Floarea Pasiunii. Poate crește și într-un ghiveci, dar ca un semn al faptului că nu trebuie scăpată din ochi, floarea considerată una dintre cele mai frumoase din lume se strânge după 24 de ore. Acesta este și unul dintre motivele pentru care este destul de dificil să o cumperi. Din fericire, soția mea este pasionată de plante și se îngrijește de toate floricele pe care, după un timp, le folosesc pentru a-mi decora cocktailurile, după cum se vede în fotografia de intro. Poți avea și tu așa ceva acasă

În final, știu că este greu să trăiești în pandemie, chiar și dacă nu crezi că există. Fă-ți proiecte, investește-ți energia în ceva. La început este dificil, poate nu crezi că merită, dar îți promit că nu va dura mult până când vei avea o sclipire în ochi care trădează bucurie. Apucă-te de origami, fă creații din hârtie și pune-le pe Instagram, în vitrină sau într-o carte. Fă ceva pentru tine, de preferat, ceva care să nu implice un ecran în fața ochilor pentru alte opte ore.