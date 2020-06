De ce nu-ți mai pasă de coronavirus. Nu ești singur, dar greșești

În ultimele săptămâni, numărul celor care care s-au îmbolnăvit în România a revenit la nivelul vârfurilor din luna aprilie. Cu toate acestea, dacă te plimbi prin centrul marilor orașe din România, ai crede că este o vară obișnuită.

Aglomerația de la mare sau numărul pozelor online de pe plajele din Grecia confirmă același lucru.

Pentru mulți, pandemia a devenit la ora actuală doar o alternanță de cifre la care sunt imuni. Nu contează numărul îmbolnăvirilor din ultima săptămână sau numărul celor care și-au pierdut viața în urma infecției cu Covid-19, atât timp cât nu este vorba de un prieten apropiat, o rudă sau vreun cunoscut din anturaj. Restul, să se descurce.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, mă așezasem la o terasă în centrul Brașovului, orașul care ocupă locul trei la capitolul îmbolnăviri după București și Suceava. Urma să port o discuție despre tehnologie, când un amic contrariat de faptul că purtam mască mi-a atras atenția că „ce bărbat sunt eu”, când toată lumea din jurul meu nu poartă mască.

Practic, mi se atrăgea atenția că gestul meu, a cărui utilitate sau eficiență poate fi dezbătută la infinit, era o manifestare de paranoia și lipsă de bărbăție.

Situația respectivă s-a repetat pe parcursul a două zile de interacțiuni cu diverși, dar argumentele s-au schimbat. Cei mai mulți sunt de părere că boala care a dus la decesul a peste 1500 de români în decursul a câteva luni reprezintă o chestiune de opinie. În „opinia” unora, măsurile luate de statul român, mai ales când vine vorba de starea de urgență, au fost o exagerare, când vorbim de „o gripă”. Că „sunt interese mari la mijloc”, am auzit cu toții.

În funcție de tabăra în care te afli, pentru că România este împărțită radical la ora actuală, totul ți se pare o piesă de teatru.

Poate conștientizezi că este ceva ciudat în aer, dar te gândești că normalitatea va veni de la sine, dacă nu mai poartă nimeni nici o mască, stăm cu toții la terasă, ne înghesuim la biserică și ne tocăm salariul, șomajul sau pensia la păcănele.

Neîncrederea în pandemie, în existența virusului și a numărului de decese din România, este alimentată deja de câteva săptămâni de un fel de campanie electorală macabră, cu consecințe în vieți omenești. Chiar și dacă nu ești PSD-ist, în momentul în care Marcel Ciolacu contestă veridicitatea numărului de cazuri comunicate în mod oficial în fiecare zi, te gândești că „știe el ceva”.

„Nu că am suspiciuni, am certitudini. În momentul în care noi am anunţat că ne gândim dacă votăm sau nu prelungirea stării de alertă, deodată, la TV, a explodat numărul de îmbolnăviri. De ce au stopat-o pe doamna primar Gabriela Firea să mai testeze?.”

Marcel Ciolacu