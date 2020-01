Parteneriatul surpriză prin care Huawei vrea să facă rivalul pentru Google Maps

De când Huawei nu mai are acces la serviciile Google a căutat să-și facă alternative. Pentru Play Store are AppGallery, iar acum lucrează la un rival pentru Maps. Are și un partener pentru așa ceva.

Huawei are un parteneriat cu TomTom ca să-și construiască o alternativă la Google Maps. Colaborarea a fost încheiat în urmă cu ceva timp, conform purtătorului de cuvânt al TomTom, dar nu a fost anunțată oficial.

TomTom ar trebui să ofere infrastructura prin care Huawei să ofere, pe telefoanele sale fără servicii Google, acces la informații despre trafic, în timp real, dar și hărți pe care să poți naviga. Și cum TomTom e o companie din Olanda, nu-i o problemă pentru Huawei să colaboreze cu ea.

Huawei are partener compania care a ajutat și Apple

Când Apple a decis să iasă din parteneriatul cu Google pentru aplicații preinstalate, și-a creat aplicația de Maps. TomTom a fost compania alături de care a lucrat la prima versiune a a acelei soluții.

Pe finalul lui 2019, Apple a comentat însă situația în care a ajuns cu aplicația sa Maps. A încheiat parteneriatul cu TomTom și și-a creat propria infrastructură. E posibil să facă și Huawei asta, în timp, dar deocamdată va construi o aplicație de navigare cu ajutorul olandezilor.

TomTom e mai cunoscută pentru soluțiile clasice de GPS, pentru mașini, și implementarea hărților sale în autovehicule. Are și aplicații mobile, dar sunt mai puțin populare.

Huawei se regăsește însă în situația în care are nevoie să înceapă de undeva. Asta mai ales în perioada în care Google controlează două dintre cele mai populare soluții: Maps și Waze. Mai există Here Maps și alte câteva soluții terțe. Cât despre așteptări, nu pot fi prea ridicate pentru prima versiune a aplicației și, mai ales, nu va fi o soluție care să servească toți utilizatorii Huawei din toate țările.