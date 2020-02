Cercetătorii au creat organe transparente: cum vor ajuta la printarea 3D a unor organe funcționale

Cercetătorii au găsit o modalitate prin care să facă organe transparente, iar asta va ajuta pe viitor la printarea 3D a unor organe funcționale.

Aceștia au reușit să îndepărteze pigmentul organelor iar, ca rezultat, acestea au rămas transparente. Astfel, oamenii de știință pot înțelege mai bine interiorul complex al acestora, la nivel celular. Pentru asta, se folosesc de tehnica numită SHANEL (Small-micelle-mediated Human organ Efficient clearing and Labeling), prin intermediul căreia pot crea o „hartă” a organelor umane.

We are very excited to introduce SHANEL to map adult human organs. It employs a new tissue permeabilization chemistry for labeling and clearing.

We generated the first transparent adult human brain.

Developed by amazing scientists @shan_heather et al.https://t.co/kgnf0DsKk7 pic.twitter.com/xkAQlNEwLQ

— Ali Erturk (@erturklab) May 21, 2019