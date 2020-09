Opțiunea pe care o poți folosi de acum pe iPhone și care te scapă de bătăi de cap cu Gmail

Când Apple a dezvăluit iOS 14, a remarcat că această versiune a sistemului de operare le permite utilizatorilor să își seteze propriile aplicații implicite pentru e-mail și navigare pe web.

Google a actualizat deja Chrome pe iOS, astfel încât cei care au instalat noul sistem de operare de când a fost lansat săptămâna trecută pot seta browserul Google ca implicit. Totuși, așa cum notează MacRumors și 9to5 Google, unii utilizatori au fost afectați de o eroare care îl resetează înapoi la Safari ori de câte ori dispozitivul repornește. Iar astăzi a lansat versiunea 6.0.200825 a aplicației Gmail.

