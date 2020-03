Oppo are telefonul care chiar se poate bate cu Samsung S20: ce specificații are Find X2

Oppo Find X2 e unul dintre modelele așteptate cu o oarecare nerăbdare anul acesta. De acum ai cu ce compara Samsung S20, dar și ce pregătește Huawei. Telefonul a fost prezentat oficial.

A trecut mai bine de un an și jumătate de când Oppo a anunțat modelul Find X. La acel moment a surprins printr-un design special. Camerele erau ascunse până în momentul în care voiai să le folosești. În 2020, compania e ceva mai conservatoare, dar nu și când vine vorba de specificații.

Specificațiile Oppo Find X2 care-l fac rival pentru Samsung S20

Oppo Find X2 are un ecran de 6,7 inci AMOLED Quad HD+ cu o rată de refresh de 120 Hz și suport HDR10+. Totodată, are un procesor Qualcomm Snapdragon 865 și 12 GB memorie RAM.

Vor fi însă două versiuni ale telefonului. Cea Pro se diferențiază printr-un spațiu de stocare de 512 GB (cealaltă are 256 GB). Oppo Find X2 are și-o baterie de 4.200 mAh (4.260 mAh pentru Pro), ceea ce pune telefonul un pic în urma Samsung S20 Plus (4.500 mAh).

Ce oferă însă compania e încărcare super rapidă: 65 de wați prin SuperVOOC 2.0. Pe Samsung S20 doar Ultra beneficiază de un încărcător de 45 wați (telefonul are 5.000 mAh).

Find X2 are o cameră wide de 48 megapixeli, 12 MP ultrawide și 13 MP telefoto. De cealaltă parte, Pro are 48 MP wide, 48 MP ultrawide și 13 MP pentru telefoto, dar prin sistemul similar periscopului. Asta înseamnă că Oppo Find X2 atinge un zoom hibrid 10x și 60x digital (5x optic).

Find X2 Pro e certificat IP68 pentru rezistență la apă și praf. Modelul standard e IP54. Ambele rulează Android 10 cu interfața Color OS 7.1 a companiei.

Pentru procesarea imaginii telefonul folosește un cip special: O1 Ultra Vision Engine. Poate scala videourile la 60 sau 120 fps și le poate converti în format HDR. Practic, ce face un televizor când îmbunătățeste calitatea conținutului. OnePlus va folosi aceeași tehnologie în viitorul telefon.

Ca preț, Oppo Find X Pro va costa 1.200 de euro în Europa. Modelul standard va fi la 1.000 de euro.