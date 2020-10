„OK, Google! Ce film ar trebui să vizionez azi?” Cum ne afectează tehnologia deciziile

Dacă ai folosit vreodată asistenții virtuali Google, Siri sau Alexa pentru a primi o recomandare, probabil ai avut o reticență în ceea ce privește luarea deciziei. Cine a luat decizia, în cele din urmă? Tu sau robotul?

Inteligența artificială și asistenții virtuali sunt perfecționați în mod constant și, în curând, vor putea face programări, vor oferi sfaturi medicale sau vor încerca să-ți vândă o sticlă de vin.

Deși tehnologia AI are de parcurs pentru a dezvolta abilități sociale la fel ca ale noastre, unele tehnologii AI au demonstrat o înțelegere impresionantă a limbajului și au putut chiar să îndeplinească sarcini interactive relativ complexe.

În mai multe demonstrații din 2018, AI de la Google a făcut rezervări la coafor sau la restaurante, fără ca recepționerii să-și dea seama că vorbesc cu un non-uman.

În mod cert, capacitățile AI dezvoltate de giganți tehnologici precum Amazon și Google vor deveni mai capabile să ne influențeze în viitor.

Dar ce găsim de fapt persuasiv?

În cele mai multe cazuri, oamenii găsesc convingătoare mesajele care evidențiază cum ar trebui să se desfășoare o acțiune și nu de ce.

De exemplu, oamenii sunt mai dispuși să folosească protecție solară atunci când un AI explică modul de aplicare a protecției solare înainte de a ieși, mai degrabă decât atunci când AI explică de ce ar trebui să utilizezi protecție solară.

Are AI liberul arbitru?

Despre oameni, credem că au liber arbitru, dar despre sistemele de inteligență artificială? Ai funcționează după un liber arbitru? Un experiment făcut de cei de la Singularity Hub a încercat să exploreze acest lucru.

Cineva primește 100 de dolari pe care trebuie să-i împartă cu tine. Va primi 80 de dolari, iar tu vei primi 20 de dolari. Dacă respingi oferta, atât tu, cât și proponentul, nu veți mai avea nimic.

Acum, câștigul de 20 de dolari este mai bun decât nimic, dar cercetările din zona economiei comportamentale sugerează că oferta de 20 de dolari va fi probabil respinsă, deoarece o percepem ca fiind nedreaptă. Sigur, ar trebui să primim 50 de dolari, nu?

Dar dacă cel care face oferta este un AI? Într-un proiect de cercetare, s-a constatat că raportul de respingere scade semnificativ.

Cu alte cuvinte, oamenii sunt mult mai predispuși să accepte această ofertă “nedreaptă” dacă este propusă de un AI.

Acest lucru se datorează faptului că nu credem că o inteligență artificială dezvoltată pentru a servi oamenii are vreo intenție răuvoitoare de a ne exploata – este doar un algoritm, nu are voință liberă, așa că am putea la fel de bine să acceptăm cei 20 de dolari.

Fapt cumva îngrijorător, care ar putea da curs la dezvoltarea unui astfel de fenomen cu rea intenție, dând vina pe algoritm.

Pentru a proteja consumatorii, trebuie să înțelegem când oamenii sunt vulnerabili la manipularea de către AI.

Suntem, în mod surprinzător, dispuși să divulgăm lucruri către AI

Se pare că există o tendință ca oamenii să-și dezvăluie informațiile personale și experiențele jenante mai degrabă către un AI decât unui om. Cumva de înțeles, dat fiind faptul că asumăm că ființele umane sunt predispuse la prejudecăți în timp ce tehnologiile AI nu sunt.

Acest lucru este interesant, deoarece mulți oameni au mari îngrijorări cu privire la AI și confidențialitate și, totuși, putem fi mai dispuși să împărtășim detaliile noastre personale cu AI.

Dar ce se întâmplă dacă AI are liberul arbitru?

De asemenea, oferirea de trăsături asemănătoare omului sau un nume uman unui AI ar putea însemna că este mai probabil ca oamenii să creadă că AI are liberul arbitru.

Acest lucru are mai multe implicații, inclusiv dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială rău manipulatoare. Acesta este unul dintre motivele pentru care este important să înțelegem modul în care AI ne influențează deciziile, astfel încât să putem reglementa AI pentru a ne proteja de posibile daune.