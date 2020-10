Oceanul Atlantic nu a fost atât de fierbinte în ultimele trei milenii

Ultimul deceniu a fost cel mai cald din Oceanul Atlantic în aproape trei milenii.

Temperaturile oceanice tind să crească și să scadă într-un model ciclic de-a lungul deceniilor și chiar al secolelor. Dar ultimele creșteri ale temperaturii depășesc cu mult sfera acestui tipar natural, relatează Earther. Este un semn teribil pentru starea oceanelor, în parte, deoarece creșterea temperaturilor este legată de uragane din ce în ce mai severe.

Noile descoperiri, publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences, se bazează pe un amestec de miez de gheață și sedimente, precum și date termometrice pentru a urmări starea Atlanticului. Oceanul a trecut printr-o cunoscută oscilație în sus și în jos a temperaturii suprafeței mării, cunoscută sub numele de oscilația multidecadală a Atlanticului. Observat de-a lungul a sute de ani, AMO arată ca un model destul de constant. În faza sa caldă, poate duce la un număra mai mare de uragane intense, în timp ce opusul este în faza sa rece. În plus față de uragane, faza AMO influențează, de asemenea, temperatura și precipitațiile asupra maselor terestre, atât imediat adiacente oceanului, cât și mai departe.

Oamenii de știință de la Universitatea din Massachusetts Amherst și Universitatea din Quebec au reușit să urmărească temperatura fluctuantă a Atlanticului în urmă cu aproximativ 2900 de ani, prin studierea miezurilor de sedimente din Arctica canadiană, care fluctuează odată cu temperatura, potrivit cercetărilor publicate în revista PNAS.

Miezurile au arătat creșterea și scăderea regulată a temperaturilor din Atlantic, dar au arătat, de asemenea, că în ultimele decenii a existat o creștere fără precedent a vitezei cu care oceanul se încălzește.

Studiul echipei nu a încercat să identifice cauzele schimbărilor de temperatură, dar având în vedere că creșterile recente depășesc cu mult fluctuațiile normale, toate semnele indică schimbările climatice globale.

Creșterea temperaturilor în Atlantic poate însemna anotimpuri de furtuni și, din păcate, conform acestui studiu, problema continuă să se înrăutățească.