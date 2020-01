Netflix mai lansează un Witcher, dar nu este cel la care te aștepți

Netflix a făcut o investiție semnificativă în obținerea drepturilor pentru The Witcher și plănuiește să materializeze acest brand cât poate de bine. Serialul cu același nume este doar o parte din ecuație.

În contextul în care numărul celor care s-au uitat la The Witcher pe Netflix a fost surprinzător de mare, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că gigantul a anunțat înainte de premieră că va urma un al doilea sezon. Dincolo de acea creație însă, se pare că va mai exista o producție costisitoare a cărei acțiune se va desfășura în același univers fantastic. De această dată însă, vom discuta de un lung metraj de tip anime, animație japoneză.

În încercarea de a profita la maxim de materialul creativ din spatele The Witcher, cei de la Netflix au confirmat zvonurile din ultimele zile referitoare la o nouă creație a cărei poveste se va desfășura în același univers fantastic al cărților omonime. Numele oficial al filmului va fi The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Pentru că va mai trece mult timp până va ajunge online, nu se cunosc foarte multe particularități ale filmului, cu excepția faptului că va fi construit în jurul uneui noi amenințări la adresa Continentului. Pe partea de producție, sunt implicați Beau DeMayo și Lauren Hissrich, aceeași din spatele serialului The Witcher. Realizarea animației va cădea în sarcina Studio Mir, realizatorii Legend of Korra. Particularități legate de distribuție sau o eventuală dată de lansare nu sunt cunoscute.

Pe de o parte, investiția într-o animație The Witcher pare o progresie naturală pentru Netflix, în contextul în care pe partea de live action, avem serialul și se lucrează intens la un al doilea sezon. În plus, interesul pentru producțiile de tip anime este foarte ridicat în această perioadă, iar serviciul de streaming și-a făcut un obicei din a citi cererea din piață și a oferi ceea ce se caută.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.

— NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020