Ce a însemnat lansarea serialului de pe Netflix pentru jocul The Witcher 3

The Witcher 3 este ultima parte din seria de jocuri bazată pe romanele care au inspirat și noul serial cu același nume de pe Netflix.

Ultimul joc video din serie a fost lansar în 2015 și a avut mare succes la acea vreme. Cu timpul, a devenit unul dintre cele mai bune și apreciate jocuri ale deceniului. Totuși, după patru ani de la lansare, e normal ca lumea să nu mai fie la fel de înnebunită după joc ca atunci. Numai că odată cu lansarea serialului a avut un impact destul de mare asupra fanilor jocului video. A devenit chiar mai jucat decât acum patru ani.

Potrivit datelor de pe Steam, The Witcher 3 ar avea acum mai mulți jucători activi decât avea în 2015. Ar fi vorba despre aproape 102.000 de jucători activi într-o singură zi.

Totuși, trebuie luat în considerare faptul că jocul s-a descurcat foarte bine încă de când a apărut. Atunci au fost vândute peste 1,5 milioane de copii. Până în 2017, numărul a ajuns la 33 de milioane.

The Witcher 3, din nou la modă datorită serialului

Cu siguranță succesul nou dobândit se datorează apariției pe Netflix a serialului The Witcher, bazat pe aceeași serie de romane din care s-au inspirat și creatorii jocului video. Serialul a avut lansarea pe 20 decembrie 2019 și a devenit rapid cel mai căutat serial de pe platforma online de streaming. A depăși și seriale celebre precum Stranger Things, Westworld și The Mandalorian, de exemplu.

The Witcher 3 le are în prim plan pe cele trei personaje pe care le întâlnești și în serial: Geralt din Rivia, Yennefer și Ciri. Rolul lui Geralt este interpretat de celebrul actor Henry Cavil, cunoscut pentru interpretarea lui Superman în Man of Steel. De altfel, acesta era deja un fan înrăit al seriei de jocuri video, drept pentru care a insistat să fie el cel care va interpreta rolul principal din acest serial.