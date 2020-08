Netflix te lasă să le vezi și fără cont: filmele la care ai acces gratuit și nelimitat

Netflix a făcut o listă de filme care vor putea fi vizionate complet gratuit și fără un cont, iar filmele vor fi disponibile în întreaga lume.

În ultimul an, Netflix a încercat să atragă abonați, punând la dispoziție pe anumite piețe un film sau două fără plată. Acum gigantul american extinde acest experiment la utilizatorii din întreaga lume, iar filmele cuprinse în această listă sunt acum mai numeroase.

Serviciul cuprinde o selecție de filme și seriale Netflix Original, printre care și Stranger Things, Murder Mistery, Elite, Bird Box, When They See Us și The Two Popes.

Cu toate acestea, numai primele episoade ale serialelor sunt disponibile pentru vizualizare gratuită, după care Netflix solicită utilizatorilor să devină abonați. În cazul filmelor, vizionarea este gratuită și integrală.

“Încercăm diferite opțiuni de promovare pentru a atrage noi membri și a le oferi o experiență grandioasă marca Netflix”, a declarat un purtător de cuvânt al Netflix.

Cum obții accesul gratuit?

Utilizatorii nu trebuie să creeze un cont pentru a vizualiza seriale sau filme gratuite, declară Netflix. Vizualizarea gratuită este disponibilă prin browsere web.

Pe pagina de suport, Netflix indică faptul că utilizatorii Android pot accesa această ofertă și prin browserul lor mobil, însă utilizatorii iOS nu dispun de această opțiune.

Lista completă a filmelor și serialelor gratuite cuprinde titluri precum:

Stranger Things

Murder Mystery

Elite

The Boss Baby: Back in Business

Bird Box

When they See Us

Love is Blind

The Two Popes

Our Planet

Grace and Frankie

Nu este prima dată când Netflix a testat, făcând câte un titlu gratuit utilizatorilor care nu plătesc. Gigantul de streaming, care avea peste 151 milioane de abonați la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al acestui an, a pus la dispoziția utilizatorilor din SUA „To All The Boys I’ve Loved Before”.

De asemenea, a făcut “Bard of Blood”, un show produs în India, gratuit pentru utilizatorii din țară. Compania intenționa să lanseze pe YouTube primele episoade din talk show-ul “Patriot Act cu Hasan Minhaj”, însă a decis să-l pună la dispoziția utilizatorilor în mod integral.

Cu toate acestea, rămâne o premieră lansarea listei de filme de o asemenea lungime, disponibilă gratuit la scară globală.

Compania nu a împărtășit încă informații despre durata de funcționare a acestui experiment.