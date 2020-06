Netflix a găsit cel mai bun moment pentru a-și face reclamă: ce e colecția “Black Lives Matter”

Netflix se menține pe prima poziție atunci când vine vorba de numărul de abonați la nivel mondial. Acum profită de mișcarea “Black Lives Matter” pentru a-și consolida poziția.

Netflix e una dintre cele mai importante platforme de streaming și această poziție îi asigură spațiu pentru a se dezvolta și mai mult. Mișcarea “Black Lives Matter” a luat amploare după uciderea lui George Floyd, un bărbat de culoare din Minneapolis, care a murit pe 25 mai sub genunchiul unui polițist.

Soarta sa tragică a dus la proteste în toată America și nu numai, protestatarii arătând că rasismul e încă un fenomen în SUA. Acum, Netflix vrea să capitalizeze și vine cu o colecție specială pentru abonații americani – denumită “Black Lives Matter”.

Ce e colecția “Black Lives Matter” de la Netflix

Netflix promite 45 de filme care scot la iveală problemele legate de rasism și experiența neplăcută a americanilor de culoare. Sunt cuprinse în colecție filme, seriale și documentare ca “Da 5 Bloods” – regizat de Spike Lee (lansat vineri, 12 iunie), “Orange Is the New Black”, “Dear White People” și câștigătorul de la Oscar – Moonlinght, regizat de Barry Jenkins.

Colecția e promovată imediat ce abonații intră pe contul lor – așa cum vezi în imaginea de mai sus. Netflix insistă că experiențele neplăcute ale americanilor de culoare contează și ele nu trebuie date uitării niciodată. „S-au scris povești impresionante despre acest lucru și asta merită promovat”, susține platforma de streaming.

Pe de altă parte, nu e singura decizie care vine în contextul protestelor mișcării Black Lives Matter, pornită din SUA și extinsă apoi și spre alte continente, inclusiv în Europa. Separat, Netflix a scos de pe platformă anumite producții despre care spune că ar fi nepotrivite în acest context. Printre ele se numără și patru show-uri de comedie ale lui Chris Lilley.

HBO Max a luat o decizie similară: a retras momentan filmul iconic „Pe aripile vântului” și a precizat că acesta va fi disponibil curând cu un disclaimer – adică un mesaj care să le explice celor care-l văd contextul existent în America la momentul în care se întâmplă povestea.