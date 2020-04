NASA a făcut cea mai detaliată hartă a Lunii pentru misiunile umane viitoare

NASA are planuri ambițioase pe Lună, iar aceasta hartă detaliată va fi utilă pentru misiunile viitoare pe care le va desfășura aici.

Pentru asta, cercetătorii au creat cea mai detaliată geologică a Lunii creată vreodată care va ajuta agenția la îndeplinirea misiunilor ambițioase de aici. Harta este cunoscută sub numele de Unified Geologic Map of the Moon și curpinde zeci de ani de sondaje geologice ale suprafeței lunare, care datează încă din perioada misiunilor Apollo (perioada în care omul a pus pentru prima dată piciorul pe suprafața Lunii).

Pentru crearea sa, experții au folosit hărțile regionalecombinate din șase misiuni Apollo, dar și date noi obținute de orbitorul lunar al NASA și observații făcute de către Kaguya, o sondă lansată de agenția spațială japoneză care a surprins imagini cu Luna între 2007 și 2009.

Harta va ajuta în misiunile viitoare ale NASA

Harta geologică la scară 1:5.000.000 a fost concepută pentru a servi drept resursă pentru eforturile de cercetare și analiză, dar și pentru a ajuta studiile geologice viitoare.

Aceasta a fost produsă de oamenii de știință din cadrul United States Geological Survey (USGS), NASA și din cadrul Lunar Planetary Institute. Aceasta ar putea juca un rol important în îndeplinirea obiectivului agenției spațiale americane.

De fapt, aceasta acționează ca un instrument de înregistrare a istoriei sale. Noua hartă va fi utilă pentru NASA pentru că, printre altele, distinge între diferite formațiuni geologice formate în perioade diferite timp. Cercetătorii au folosit culori diverse pentru a trece în revistă trecutul lunii. Harta este dominată de roz, culoare folosită pentru reprezentarea formațiunilor din perioada lunară imbriană, care a avut loc acum aproximativ 3,5 miliarde de ani. În acea perioadă, luna a fost spartă de asteroizi, creând multe dintre craterele de impact pe care le putem vedea astăzi pe suprafața sa.

Agenția spațială americană are planuri ambițioase pe Lună. Prin programul Artemis, vrea să trimită din nou oameni pe suprafața până în 2024.