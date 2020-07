Musk, Biden, Obama, Gates, Kanye, afectați: conturile vedetelor americane, sparte pe Twitter

În urma unui efort de hacking concertat, mai multe conturi importante de pe Twitter au fost sparte și au facilitat fraudarea unor sume semnificative de bani.

Fenomenul este intitulat crypto scam și face referire la o soluție de fraudare online prin care cineva te păcălești să faci un virament de monede virtuale. De cele mai multe ori, hackerii optează pentru bitcoin, iar asta s-a întâmplat și acum, prin intermediul unora dintre cele mai populare conturi de Twitter din mediul online.

You may be unable to Tweet or reset your password while we review and address this incident.

