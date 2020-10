Mii de femei au fost vizate. O rețea Telegram distribuie imagini nud false

Peste 680.000 de femei nu au nicio idee despre faptul că fotografiile lor au fost încărcate într-un bot pe aplicația de mesagerie Telegram pentru a produce imagini nud foto-realiste fără știrea sau consimțământul lor.

Instrumentul permite oamenilor să creeze un deepfake, o imagine generată de computer, a unei victime folosind o singură fotografie.

Sensity, o companie de informații cu privire la amenințările vizuale cu sediul în Amsterdam, a descoperit rețeaua Telegram de 101.080 de membri, dintre care 70% par să locuiască în Rusia sau Europa de Est.

“Este unic, deoarece nu doar oamenii vorbesc sau oamenii împărtășesc conținut, ci este de fapt încorporat în Telegram”, a spus Giorgio Patrini, CEO și om de știință șef la Sensity.

Un bot a creat sute de mii de imagini controversate

Aproximativ 104.852 de imagini cu femei au fost postate public în aplicație, 70% din fotografii provenind din rețelele sociale sau din surse private. Restul imaginilor au fost probabil partajate în mod privat, spun cercetătorii.

Spre deosebire de algoritmii care fac videoclipuri deepfake – inclusiv videoclipuri sexuale neconsensuale – robotul Telegram nu are nevoie de mii de imagini pentru a funcționa.

Are nevoie doar de una singură, “care este într-adevăr un motiv pentru care atât de mulți indivizi sunt atacați, pentru că este suficientă o singură poză de profil de pe Facebook pentru a crea o poză”, a spus Patrini.

Această hărțuire pare să se întâmple fără știrea sau consimțământul femeilor fotografiate, o mare majoritate dintre care sunt cetățeni obișnuiți, mai degrabă decât celebrități sau influenceri, cei care sunt vizați în mod obișnuit.

Amenințarea este răspândită în cadrul publicului larg

Nina Jankowicz, autor al cărții “How to Lose the Information War” a spus că aplicația are implicații uriașe pentru femeile de pretutindeni, în special în țări mai conservatoare din punct de vedere social, precum Rusia. Victimele ar putea risca să-și piardă slujba și mijloacele de trai dacă s-ar face publică o fotografie nud foarte convingătoare, dar falsă.

Nudurile Deepfake vizează adesea vedete, dar această rețea pare să fie mai concentrată asupra persoanelor care nu sunt celebre. Potrivit unui sondaj realizat asupra utilizatorilor canalelor Telegram de către persoanele care le administrează, 63% dintre utilizatori au declarat că sunt interesați de femeile pe care le cunoșteau.

“Toate datele sensibile descoperite în timpul anchetei detaliate în acest raport au fost dezvăluite către Telegram, [site-ul de socializare rus] VK și autoritățile competente de aplicare a legii. Nu am primit niciun răspuns de la Telegram sau VK în momentul publicării acestui raport”, conform datelor Sensity.

Patrini a subliniat că așa-numiții “boții pornografici” se opun termenilor de funcționare ai Telegram.

“Acesta este fenomenul în care această tehnologie devine o marfă”, a spus Patrini. “Nu este necesară nici o abilitate tehnică, nici un hardware specializat, nici o infrastructură specială sau accesibilitate la servicii specifice greu accesibile”.

Potrivit Sensity, șapte canale Telegram care foloseau botul au atras un număr total de 103.585 de membri până la sfârșitul lunii iulie, un an de la lansarea instrumentului, cel mai populat canal având 45.615 de persoane.

Patrini a reiterat faptul că, deși mulți oameni se tem de modul în care tehnologia deepfake ar putea fi utilizată în politică, utilizarea sa pe scară largă este exploatarea online a femeilor.

“Aceasta nu este o problemă doar pentru personalități publice și celebrități, dar va fi o problemă pentru toată lumea și din păcate destul de curând „, a spus Patrini.