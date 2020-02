VIDEO Interviul din care afli ce-i cu filmul Miami Bici: „Noi suntem un tsunami (în cinemaul românesc)”

Miami Bici e un nou film românesc. În cinematografe a intrat pe 21 februarie, dar înainte de acest moment am avut ocazia să discutăm cu Matei Dima și Codin Maticiuc despre ce au vrut să spună cu această creație. Ei sunt și actorii principali în acest film.

Ideea filmului Miami Bici a pornit de la Codin Maticiuc (actor, producător și co-scenarist). El a scris primul draft al scenariului. Apoi, a discutat cu Matei Dima despre cum ar putea fi făcut. Creația finală, care a ajuns și în cinematografe, e comedie în esență, dar atipică pentru România.

Actorii principali nu sunt actori full time în viața lor de zi cu zi. Scenariul a pornit de la vacanțele petrecute de Maticiuc în Miami și s-a transformat în călătoria spre visul american a doi români banali și puși pe învârteli. Regia este semnată de Jesús del Cerro și filmul e filmat, în mare parte, în Statele Unite ale Americii și, în mică parte, în România.

E cu droguri, umor de situație (mai mereu), actori străini și actori români, peisaje tipic americane și doi români ca personaje principale în care sigur găsești cel puțin o rudă, un prieten sau un vecin.

Miami Bici e o comedie. Orice alt sens ai vrea să-i dai e doar alegerea ta

În discuția noastră cu Matei și Codin amândoi au insistat că ceea ce vezi în Miami Bici e o comedie. Una plină cu umor de situație, cu momentele penibile sau dubioase în care sfârșesc cei doi români, dar nu mai mult de atât. „Cei doi [români din film] visează să trăiască visul american în stil românesc – get rich fast by doing nothing”, a rezumat Codin situația visului american.

„Tot drive-ul meu din secunda în care Codin a venit și mi-a propus să îl facem a fost să fac un film haios și atât. Comedie pur românească la care spectatorul să spună: «am venit, am râs, acum mă întorc la treaba mea». […] Sigur, orice film are în structura narativă niște pilde cu care spectatorii rămân. Există niște lucruri pe care personajele le învață, există o evoluție, dar nu avem pe față prezentate astfel de lecții”, a adăugat Matei despre lecțiile cu care ai putea rămâne după Miami Bici.

„Dacă vrei să tragi învățăminte, nu ar trebui să le cauți în film. E o comedie cu doi tipi stupizi. E o convenție. Dacă vrei să tragi învățăminte ar trebui să tragi despre filmul în sine ca experiență. Despre producători care au riscat niște bani ca să-l facă, de exemplu. Tragi învățăminte din experiența asta de a-l face”, a completat și Codin.

Filmul Miami Bici e deja în cinema. Ține cam o oră jumate. Ai o recenzie aici.