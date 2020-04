Ce e FPP3 sau FPP2: Arafat promite 300.000 de măști. Cine le primește?

Raed Arafat a anunțat că un loc de aproape 300.000 de măști FPP2 și FPP3 vor fi distribuite în weekend. Ce sunt însă aceste măști și cum diferă de cele clasice pe care le știi?

Cel mai des, în comerț, găsești măști medicale. Au fost și pe eMAG, unde un vânzător din Marketplace a încercat să crească prețul peste limită. Acestea, în cele mai multe cazuri, protejează ceilalți oameni de tine, când ești răcit sau ai gripă. Cele recomandate sunt însă cunoscute drept FPP3 sau FPP2. E nevoie de-o clarificare. Ce face fiecare?

Măștile de tip FPP sunt cunoscute și sub numele „respirator”. În Europa sunt cunoscute după acest standard, în Statele Unite ale Americii le găsești ca N95 sau N99. Acestea sunt compuse din trei straturi (BFE1, BFE2, Type R) care să filtreze aerul pe care purtătorul îl inspiră.

FPP1 e masca de tip respirator care filtrează cel mai puțin. Pentru aerosoli eficiența e la 80% și scurgerile (adică ce scapă filtrării) la 22%. Sunt recomandate atunci când se lucrează în medii cu mult praf.

FPP2 are o eficiență de 94% și 8% scurgere. Sunt folosite în construcții, agricultură, dar și în mediul medical mai ales în sezoanele cu epidemii (de orice natură).

FPP3 are eficiență de 99% (de unde și numele N99 în SUA – n.r.) și scurgere de 2%. Protejează purtătorul față de unele dintre cele mai fine particule.

Cele din urmă – FPP2 și FPP3 – sunt și ele, în parte, de câte două tipuri. Sunt cu valve sau fără valve. Cele cu valve, cumva evident, au niște valve care permit o circulație mai eficientă a aerului. Pe scurt, e mai ușor să respiri cu cea cu valve decât cu cealaltă. Totodată, acestea reduc umezeala care se adună în interior, pe măsură ce purtătorul respiră. Cealaltă are integrate în ea filtrele care să purifice aerul inspirat. Totuși, cu sau fără, eficiența e aceeași. Confortul e diferit.

Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a anunțat că între 3 și 4 aprilie au fost distribuite 100.000 de măști FPP2 și FPP3. Pe 4 aprilie vor fi distribuite alte 200.000 de măşti către unităţile sanitare şi către sectorul medical de urgenţă. Acestea ultimele sunt de tip FPP2.

Din 6 aprilie e așteptat și un transport de 100.000 de combinezoane, conform Digi24.

„Noi avem contractate 200 de ventilatoare deja de către ONAC şi IGSU pentru spitalele din România, dar data de sosire a lor la acest moment nu este certă […]. Am luat unele măsuri pentru a creşte numărul ventilatoarelor imediat şi asta este prin identificarea a aproximativ 120-130 de ventilatoare în dotarea serviciilor de ambulanţă. Acestea pot fi de folos în unităţile de terapie intensivă, mai ales prin identificarea a aproximativ 190 de ventilatoare de terapie intensivă de către colegii noştri de la Grupul de Coordonare Zonală de Anestezie şi Terapie Intensivă şi pe care deja am început să le aducem la Bucureşti. […] Dacă reuşim, din cele 190, măcar 100 să le dăm [unităţilor de terapie intensivă], înseamnă că am crescut cu încă 100 numărul ventilatoarelor şi a paturilor de terapie intensivă, până reuşim să importăm ventilatoarele pe care le contractăm.”

Raed Arafat