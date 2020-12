Marvel vrea să te facă să uiți de Avengers și alți supereroi cu această nouă serie

În iulie, s-a anunțat că francizele emblematice Alien și Predator aterizează la Marvel Comics începând cu 2021. Acum, există mai multe informații despre datele de lansare ale acestor creații.

Prima poveste va ajunge pe rafturile cu benzi desenate va fi Alien #1 în martie 2021. Alien îl are pe scriitorul Phillip Kennedy Johnson (Empyre: Captain America) și pe artistul Salvador Larroca (Doctor Doom) drept principali realizatori.

Noua serie Alien de la Marvel va urma aventurile unui mercenar al Weyland-Yutani Corporation pe nume Gabriel Cruz, care trebuie să lupte împotriva unei noi rase mortale a infamului Xenomorph Alien pentru a păstra siguranța copilului său.

Phillip Kennedy Johnson, care a scris recent serialul Marvel Zombies: Resurrection, centrat pe groază, a explicat ce a însemnat pentru el filmele Alien ca fan pe tot parcursul vieții.

“Ca cititor și fan, am fost la fel de entuziasmat ca oricine când am auzit că franciza vine la Marvel, iar atunci când mi-au cerut să scriu lansarea, am fost la extaziat. M-am antrenat toată viața pentru acest lucru fără să știu”, spune Johnson.

“De când am văzut Alien al lui Ridley Scott la o vârstă prea mică, am fost obsedat cu xenomorful, cea mai iconică reprezentare a terorii din film”.