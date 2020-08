Mai mulți bani la Rabla Plus: ministrul Mediului vine cu o veste bună dacă vrei mașină nepoluantă

Ministrul Mediului a venit cu o veste bună pentru cei care urmăresc să-și schimbe mașina prin programul Rabla Plus.

Industria auto știe că viitorul e reprezentat de mașini electrice sau hibrid, mai puțin poluante, iar guvernele fac eforturi pentru a reduce emisiile de noxe din aer. Au venit cu diverse programe în cadrul cărora acordă subvenții pentru achiziția de mașini care nu poluează. În România, avem Rabla Plus.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, tocmai ce a anunțat că bugetul programului guvernamental va fi suplimentat cu 60 de milioane de lei. Astfel, pentru tot anul, bugetul total ajunge la 200 de milioane de lei.

Odată cu această decizie, statul vrea să încurajeze achiziția de mașini electrice sau hibrid. Pe lângă reînnoirea parcului auto, se iau măsuri și pentru protejarea mediului.

„Pentru prima dată în istoria programului Rabla Plus, întregul buget pentru persoanele fizice care îşi doresc să îşi achiziţioneze maşini electrice a fost epuizat”, a anunțat Costel Alexe, menţionând că anul acesta Rabla Plus a început cu cel mai mare buget de când există programul – 145 de milioane de lei.

Prima de achiziţie rămâne 10.000 de euro, cea mai mare din Europa, după cum a subliniat ministrul.

Alexe a afirmat că trebuie stimulată, la nivel naţional, achiziţia de maşini electrice.

„Am decis să suplimentăm bugetul AFM pentru programul Rabla Plus pentru a-i sprijini pe toţi românii care îşi doiresc să-şi achiziţioneze un mijloc de transport, un autovehicul electric sau hibrid prietenos cu mediul. Am dispus demararea procedurilor pentru suplimentarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru programul Rabla Plus cu 60 de milioane de lei. Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei”, a precizat Alexe.