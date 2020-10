VIDEO Ce vezi nou în luna octombrie pe Netflix: lista completă a filmelor și serialelor

Netflix vine cu multe noutăți în luna octombrie. Așa cum te-a obișnuit, sunt pentru toate gusturile.

Netflix vine cu mai multe filme și seriale noi pentru luna octombrie. Unele sunt lansări noi, producții proprii, iar altele reprezintă sezoane noi pentru seriale deja consacrate. Nu lipsesc, evident, nici filme noi sau producții clasice pe care nu le mai găsești în altă parte.

Fiind luna în care are loc și Halloween-ul, platforma de streaming profită de acest lucru și vine cu producții horror. Printre ele se numără mult așteptatul serial The Haunting of Bly Manor, din 8 octombrie, practic al doilea sezon al seriei The Haunting of Hill House.

Ce vezi nou în luna octombrie pe Netflix

Pe lista scurtă a filmelor și serialelor noi de pe Netflix se numără:

Emily in Paris – 2 octombrie

The Haunting of Bly Manor –8 octombrie

Star Trek: Discovery: Sezonul 3 –16 octombrie

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman – 21 octombrie

The Alienist: Angel of Darkness –22 octombrie

You Me Her: Sezonul 5 –22 octombrie

Barbarians – 23 octombrie

Over The Moon – serial animat, din 23 octombrie

Suburra: Sezonul 3, din 30 octombrie

Iar situația pe fiecare zi în parte arată cam așa:

1 OCTOMBRIE 2020

All Because of You (Pasal Kau) – FILM NETFLIX

Bom Dia, Verônica – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Carmen Sandiego: Season 3 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Oktoberfest: Beer & Blood – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Worst Witch: Season 4 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

2 OCTOMBRIE 2020

A Go! Go! Cory Carson Halloween – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Ahí te encargo – FILM NETFLIX

Dick Johnson Is Dead – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

EMILY IN PARIS – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Òlòtūré – FILM NETFLIX

Serious Men – FILM NETFLIX

Song Exploder – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Binding – FILM NETFLIX

Vampires vs. the Bronx – FILM NETFLIX

4 OCTOMBRIE 2020

David Attenborough: A Life on Our Planet – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

6 OCTOMBRIE 2020

StarBeam: Halloween Hero – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

7 OCTOMBRIE 2020

Hubie Halloween – FILM NETFLIX

To the Lake – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

8 OCTOMBRIE 2020

Bigflo & Oli: Presque Trop – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

9 OCTOMBRIE 2020

Deaf U – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Fast & Furious Spy Racers: Season 2: Rio – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Ginny Weds Sunny – FILM NETFLIX

Super Monsters: Dia de los Monsters – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

The Forty-Year-Old Version – FILM NETFLIX

The Haunting of Bly Manor – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

11 OCTOMBRIE 2020

Stranger: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

12 OCTOMBRIE 2020

Kipo and the Age of Wonderbeasts: Season 3 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

13 OCTOMBRIE 2020

Octonauts & the Great Barrier Reef – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

The Cabin with Bert Kreischer – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

14 OCTOMBRIE 2020

BLACKPINK: Light Up the Sky – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

15 OCTOMBRIE 2020

A Babysitter’s Guide to Monster Hunting – FILM NETFLIX

Love Like the Falling Rain – FILM NETFLIX

Rooting for Roona – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Social Distance – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

16 OCTOMBRIE 2020

Alguien tiene que morir – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Dream Home Makeover – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Grand Army – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

La Révolution – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Pup Academy: Season 2 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Star Trek: Discovery: Season 3 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Last Kids on Earth: Book 3 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

The Trial of the Chicago 7 – FILM NETFLIX

19 OCTOMBRIE 2020

Unsolved Mysteries: Volume 2 – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

20 OCTOMBRIE 2020

The Magic School Bus Rides Again The Frizz Connection – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

21 OCTOMBRIE 2020

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 3 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

22 OCTOMBRIE 2020

Cadaver – FILM NETFLIX

Rebecca – FILM NETFLIX

The Alienist: Angel of Darkness – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

You Me Her: Season 5 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

23 OCTOMBRIE 2020

Barbarians – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Move – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Over the Moon – FILM NETFLIX

Perdida – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Queen’s Gambit – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

27 OCTOMBRIE 2020

Blood of Zeus – ANIME NETFLIX

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt: Season 4 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Sarah Cooper: Everything’s Fine – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

28 OCTOMBRIE 2020

Holidate – FILM NETFLIX

Nobody Sleeps in the Woods Tonight – FILM NETFLIX

Secrets of the Saqqara Tomb – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

30 OCTOMBRIE 2020

Bronx – FILM NETFLIX

His House – FILM NETFLIX

Somebody Feed Phil: Season 4 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Suburra: Season 3 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

The Day of the Lord – FILM NETFLIX

In curand

A Suitable Boy – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

ARASHI’s Diary Voyage ep. 13 & 14 – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titluri licențiate

Titluri licentiate Netflix

01 OCTOMBRIE 2020

A Nightmare on Elm Street

Annabelle

Bakugan: Battle Planet: Season 1

Boo 2! A Madea Halloween – Madea: Aventuri de Halloween 2

Boo! A Madea Halloween – Madea: Aventuri de Halloween

Book of Sun – Cartea soarelui

Code Lyoko: Season 1

Code Lyoko: Season 2

Code Lyoko: Season 3

Code Lyoko: Season 4

Cold Harbour

Daylight – Panică în tunel

Defiance – Sfidarea

Disturbia – Suspiciunea

Familiar Wife: Season 1 – Soția pe care o cunosc

Family Guy: Season 17 – Familia mea dementă

Fright Night – Noaptea groazei

Glory – Glorie

Halloween

Hush – Cântec de leagăn

It Could Happen to You – Un bacșiș de 2 milioane de dolari

Little Italy – Mica Italie

Maid in Manhattan – Camerista

Octav

Peppermint – Peppermint: Gustul răzbunării

Pet Sematary – Cimitirul animalelor

Saving Private Ryan – Salvați soldatul Ryan

The Craft – Clubul vrăjitoarelor

The Dentist – Dentistul

The Oak – Balanța

Un Pas in Urma Serafimilor

02 OCTOMBRIE 2020

Before I Go to Sleep – Înainte să adorm

Scary Stories to Tell in the Dark – Povești de groază de spus pe întuneric

Trust – Încredere

03 OCTOMBRIE 2020

Good Game: The Beginning – Good Game: Începutul

06 OCTOMBRIE 2020

Men on a Mission: 2020 – Bărbați în misiune

10 OCTOMBRIE 2020

Doom

13 OCTOMBRIE 2020

Men on a Mission: 2020 – Bărbați în misiune

The Equalizer 2 – Equalizer 2

15 OCTOMBRIE 2020

47 Meters Down: Uncaged – 47 de metri adâncime: În afara cuștii

Adrift – Supraviețuind pe mare

Anna

Arrow: Season 7

Hotel Artemis

16 OCTOMBRIE 2020

Doua Lozuri

Running against the Wind

17 OCTOMBRIE 2020

Jack Ryan: Shadow Recruit – Jack Ryan: Agentul din umbră

The World’s End – Sfârșitul lumii

20 OCTOMBRIE 2020

Fukrey Boyzzz: Season 1 – Aventurile unor pierde-vară

Men on a Mission: 2020 – Bărbați în misiune

22 OCTOMBRIE 2020

3096 Tage – 3096 de zile

Fire with Fire – Răzbunare arzătoare

I Feel Pretty

LOL

Rush – Rush: Rivalitate și adrenalină

The Commuter – Pasager în trenul terorii

The Divergent Series: Insurgent – Seria Divergent: Insurgent

The Reef – RecifuL

23 OCTOMBRIE 2020

About Time – Era și timpul!

Apollo 13

Bridget Jones: The Edge of Reason – Bridget Jones: La limita rațiunii

Couples Retreat – Vacanță all inclusive

Death Race – Cursă mortală

Definitely, Maybe – Desigur… poate că…

Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood – Băieți de cartier

Doomsday – Sfârșitul lumii

Flipper

Hop – Hop-Top

It’s Complicated – E tare complicat!

Jaws – Fălci

Kick-Ass 2 – Rupe-tot 2

Les Misérables – Mizerabilii

Nanny McPhee and the Big Bang – Nanny McPhee and the Big Bang

Neighbors – Vecini de coșmar

Notting Hill

Oblivion – Oblivion. Planeta uitată

Out of Sight – Pasiune periculoasă

Role Models – Prieteni model

The Purge: Anarchy – Noaptea Judecăţii: Anarhia

Wild Child – Copil sălbatic

25 OCTOMBRIE 2020

BlacKkKlansman – Agent provoKkKator

27 OCTOMBRIE 2020