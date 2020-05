Anunț surpriză de la Carrefour: românii care nu mai plătesc pentru livrări

Carrefour vine cu o decizie-surpriză în timpul pandemiei de coronavirus. A decis să ofere livrare gratuită pentru anumite categorii de persoane la fiecare comandă, ofertă valabilă până pe 30 iunie.

Carrefour vine cu o decizie-surpriză în timpul pandemiei. Oferă livrare gratuită pentru personalul medical și pentru persoanele de peste 65 de ani până pe 30 iunie. Numai că nu o face din magazinul propriu, ci apelează la noua achiziție.

Mai preciz, e vorba de serviciul Bringo, pe care Carrefour l-a achiziționat recent. Astfel, din 16 aprilie, Bringo a eliminat taxele de livrare pentru comenzile plasate de vârstnici sau de personalul medical în semn de solidaritate și apreciere pentru aceste categorii.

Bringo susține că aceste categorii sunt greu încercate acum. Medicii se află în prima linie, iar vârstnicii sunt cei mai expuși în fața noului tip de virus.

”Misiunea Bringo este de a ușura viața oamenilor, zi de zi, printr-un serviciu personalizat de cumpărături, prin intermediul căruia clienții își pot pregăti lista celor necesare din confortul casei lor, înlocuind vizita la magazin cu livrarea directă, la ușă. În această perioadă, sarcina noastră a devenit mai importantă ca oricând. În plus, ne străduim să acordăm o atenție specială categoriilor vulnerabile, de aceea am eliminat taxa de livrare pentru persoanele în vârstă, astfel încât aceștia să poată rămâne în siguranță în casele lor. Am procedat la fel în cazul personalului medical, arătând, astfel, profunda noastră recunoștință și respectul pentru toată munca depusă de cei din prima linie.” spune Bringo Marketing Manager.