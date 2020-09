Lista premiilor Emmy 2020: vezi cine a plecat acasă cu un trofeu

Primetime Emmy Awards 2020, care onorează cele mai bune titluri și cei mai buni actori din televiziune, au fost prezentate duminică, în cadrul unei decernări inedite de premii, așa cum cer aceste vremuri bizare pe care le trăim cu toții.

În contextul pandemiei de coronavirus, gala s-a desfăşurat în absenţa covorului roşu şi a publicului, fiind transmisă în direct de postul de televiziune ABC și găzduită de Jimmy Kimmel.

Producătorii au trimis însă echipamente de filmare şi microfoane tuturor nominalizaţilor, în 125 de locuri din diferite părţi ale lumii, iar aceştia au ales maniera în care au dorit să apară în cadrul show-ului.

Cu toate acestea, nu putem spune că circumstanțele au furat din farmecul ceremoniei, ci dimpotrivă.

Lista celor mai importante premii decernate în cea de-a 72-a ediție a Premiilor Emmy:

Cel mai bun serial dramatic – ”Succession” (HBO)

Cel mai bun serial de comedie – ”Schitt’s Creek” (Pop TV/Netflix)

Cea mai bună miniserie TV – ”Watchmen” (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie – Eugene Levy (”Schitt’s Creek”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie – Catherine O’Hara (”Schitt’s Creek”)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic – Jeremy Strong (”Succession”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic – Zendaya (”Euphoria”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie – Dan Levy (”Schitt’s Creek”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie – Annie Murphy (”Schitt’s Creek”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic – Billy Crudup (”The Morning Show”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic – Julia Garner (”Ozark”)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Mark Ruffalo (”I Know This Much Is True”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Regina King (”Watchmen”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Yahya Abdul-Mateen II (”Watchmen”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Uzo Aduba (”Mrs. America”)

Cea mai bună regie a unui serial de comedie – Andrew Cividino şi Daniel Levy („Schitt’s Creek”)

Cea mai bună regie a unui serial dramatic – Andrij Parekh („Succession”)

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Maria Schrader („Unorthodox”)

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic – Jesse Armstrong („Succession”)

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie – Daniel Levy („Schitt’s Creek”)

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Damon Lindelof şi Cord Jefferson („Watchmen”).

Întreaga listă pe categorii a câștigătorilor și a celor nominalizați este disponibilă aici.