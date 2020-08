Anunț surpriză de la Lidl: se întâmplă în România, dar s-a aflat abia acum

Lidl susține că ar putea deveni lider de piaţă în România în 2020 dacă ritmul de creş­tere din primele luni ale anului va fi menţinut în următoarea perioadă. Cu cine concurează retailerul?

În prezent, liderul comerțului local este lanțul german de hipermarketuri Kaufland. Însă Lidl, care face parte din același grup german Schwarz cu Kaufland, vine din urmă.

„După evoluţia din perioada martie-iulie (primele luni ale anului fiscal 2020) sunt încrezător că putem ajunge în 2020 numărul unu în piaţă. Urmăm trendul din anii trecuţi. Dacă lucrurile vor merge la fel în continuare, vom termina anul pe primul loc“, spune executivul german, citat de Ziarul Financiar.

Primele două poziţii în piața din țara noastră sunt ocupate de Kaufland şi Carrefour. Kaufland şi-a majorat businessul cu 9%, iar francezii cu 11,5%, astfel că Lidl a câştigat teren şi a redus diferenţa care îl desparte de primii clasaţi.

Compania a intrat pe piaţă în 2011 şi după ce a cumpărat o reţea de 107 magazine s-a extins de la zero cu 15-20 de magazine noi în fiecare an. Şi planurile de expansiune nu se opresc aici, menționează aceeași sursă.

„Anul 2019, la fel ca 2018, a fost fenomenal pentru noi, am crescut de patru ori mai repede ca piaţa (cu circa 25%). Este al treilea sau al patrulea an când facem asta, fapt ce ne dă încredere pentru viitor. Puterea de cumpărare creşte în fiecare an ceea ce înseamnă că numărul de magazine pentru care e loc în România creşte şi el. Dat fiind că mergem în localităţi de 15.000-20.000 de oameni, încă avem loc de dezvoltare. Am anunţat că următorul pas e la 300 de magazine, dar dat fiind că suntem aproape, putem vorbi în contextul actual de piaţă de 400-450 de unităţi în următorii 5-7 ani.”

Frank Wagner