iPhone 9, telefonul mai ieftin decât iPhone 11, apare într-un video neoficial

Spune-i cum vrei: iPhone 9, iPhone SE 2 sau doar noul iPhone, cert e că Apple pregătește un telefon mai ieftin decât iPhone 11. Acum avem și un video neoficial, deși cel mai probabil nu-i nimic spectaculos la el.

iPhone 11 e cel mai ieftin smartphone lansat de Apple în 2019. Dar și așa e tot scump. Astfel, soluția ar fi un iPhone SE 2, cu un preț la circa 500 de euro. Deocamdată, avem o dată neoficială de prezentare – 31 martie – și estimările analiștilor, care spun că ar fi lansat pentru prima jumătate din 2020.

Cel mai probabil va fi un iPhone construit pe modelul iPhone 8, dar cu hardware de iPhone 11. Asta înseamnă două camere, procesor A13, eventual 2 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și ecran LCD mai mic (probabil 4,7 inci).

Ar fi ciudat ca Apple să-l numească iPhone 9, dat fiind că acum suntem la 11. Ar fi la fel de ciudat să-l numească iPhone SE 2, dat fiind că SE e un model de acum patru ani. În orice caz, în acest moment, pare un pic haotic totul. Iar videoul nu ajută prea mult, deoarece pare că un iPhone 8 a fost „îmbrăcat” ca un telefon nou.

De ce ar avea Apple nevoie de un iPhone 11 mai ieftin?

iPhone SE, din 2016 până în prezent, a fost un succes nesperat pentru Apple. E, totodată, telefonul folosit drept referință de cei care susțin că n-au nevoie de ecrane mari, ci doar de un smartphone suficient de bun cât să-și facă treaba cu el. Ceea ce ne duce la situația lui iPhone 11. E un telefon mare – ecran de 6,1 inci – și mai ieftin decât modelele Pro. Soluția ar fi ca acel hardware să fie folosit într-un telefon mai mic.

Totodată, e un pic contraintuitiv pentru clienți să aleagă iPhone 11. Nu-i cel mai mic din serie, dar e cel mai ieftin. N-are cel mai bun ecran, dar are un ecran mare. Un iPhone SE 2 sau un iPhone 9 ar clarifica unele decizii de achiziție. În plus, ar fi o opțiune de upgrade pentru cei care încă folosesc SE, 7 sau 7 Plus și chiar 6s și 6s Plus.